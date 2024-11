"Er verfügt über ein unglaublich großes Potenzial": Adam Aznou und seine große Chance beim FC Bayern München

Adam Aznou hat für den FC Bayern debütiert und darf nun auf weitere Einsätze hoffen - mittelfristig könnte sich ihm eine große Chance bieten.

Adam Aznou hat etwas ziemlich Außergewöhnliches vollbracht: Das 18-jährige Toptalent bestritt sein erstes A-Länderspiel noch vor seinem Debüt für die Profimannschaft seines Klub. Anfang September lief Aznou in einem Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Lesotho erstmals für die Auswahl Marokkos auf. Rund eineinhalb Monate später folgte sein Premiereneinsatz für die Profis des FC Bayern München.

Beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin am Samstag wechselte Trainer Vincent Kompany den Linksverteidiger in der 80. Minute ein. "Adam hat es sehr gut gemacht. Im Training, aber auch mit der Nationalmannschaft", lobte Kompany anschließend. Laut dem Trainer sei er direkt "gut ins Spiel reingekommen". Nennenswerte Szenen hatte Aznou zwar keine, immerhin kamen alle seine zehn Pässe an.

"Er hat ein extrem großes Talent. Er verfügt über ein unglaublich großes Potenzial und deswegen sind wir froh, dass er jetzt auch im Profibereich angekommen ist", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Hoffentlich werden noch ganz viele Spiele dazukommen." Kompany sieht Aznou nach dem Debüt offenbar als vollwertigen Kaderspieler. "Jetzt hast du natürlich das Gefühl, du hast einen Extra-Spieler dabei", erklärte der Trainer - eine Andeutung auf weitere Einsätze in näherer Zukunft?