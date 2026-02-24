Goal.com
Er trainierte zuletzt 2022 eine Mannschaft! Bundesligist denkt angeblich über Rückkehr von Trainerlegende nach

Bundesligist VfL Wolfsburg ist auf Platz 15 abgerutscht und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Nun soll im Aufsichtsrat des Werksklubs lebhaft über die Rückkehr von Felix Magath diskutiert werden.

Auf den VfL Wolfsburg kommen harte Wochen im Kampf um den Klassenerhalt zu. Um auf der Zielgeraden den Super-GAU noch abzuwenden, denkt man im Verein offenbar über eine erneute Rückkehr von Felix Magath als Trainer nach. 

Magath trainierte die Wölfe bereits zweimal: Von 2007 bis 2009 war er äußerst erfolgreich als trainierender Geschäftsführer des Klubs tätig und beendete seine Amtszeit mit dem sensationellen Gewinn der deutschen Meisterschaft, ehe er sich zum FC Schalke verabschiedete. Im März 2011 kehrte er zurück und übernahm die stark abstiegsgefährdeten Niedersachsen.

  • Wie derNDR berichtet, soll Magath nun erneut im Gespräch sein in Wolfsburg. Nach Informationen der Rundfunkanstalt zeige auch Magath selbst Interesse, in dieser oder in der nächsten Woche die Wölfe an der Seitenlinie zu übernehmen und Nachfolger von Trainer Daniel Bauer zu werden. Wolfsburg ist in der Tabelle auf Platz 15 abgerutscht und hat mit 30 Punkten genauso viele wie der FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz 16. Magath solle als Feuerwehrmann übernehmen und einen Vertrag bis Saisonende erhalten. 

    Der VfL-Aufsichtsrat sei sich laut NDR jedoch nicht ganz einig, ob Magat wirklich der richtige Mann am richtigen Ort wäre. Während einige Mitglieder die Idee einer Magath-Rückkehr befürworten, gebe es bei manchen Zweifel, ob Magaths Art der Menschen- und Spielerführung überhaupt noch zeitgemäß sei. Magath ist für seinen äußerst fordernden Trainingsstil bekannt und erhielt wegen seines strikten Disziplinfokus von Fans und Medien den Spitznamen "Quälix". 

    Felix Magath rettete einst Wolfsburg und Hertha BSC

    Felix Magath war von 2007 bis 2009 sowohl Trainer als auch Sportdirektor beim VfL Wolfsburg und sicherte dem Verein 2009 die erste und bisher einzige deutsche Meisterschaft seiner Geschichte. Besonders in Erinnerung blieb in dieser Saison der denkwürdige 5:1-Sieg gegen den FC Bayern München.

    2011 kehrte er für 52 Pflichtspiele erneut zu den Niedersachsen zurück und rettete sie bereits einmal vor dem Abstieg. Möglicherweise könnte nun ein weiterer Vertrauter Magaths seine Rückkehr erleichtern: Diego Benaglio, VfL-Torhüter in der Meistersaison, ist seit einem Jahr Mitglied des Aufsichtsrats beim Bundesligisten. 

    Den Feuerwehrmann spielte Magath in seiner Karriere jedoch nicht nur 2011 beim VfL Wolfsburg. Auch in der Saison 2021/22 rettete er als Trainer von Hertha BSC den Klub vor dem Abstieg. In seiner langen Karriere betreute der 72-Jährige unter anderem auch den FC Bayern München, den VfB Stuttgart und Werder Bremen. Hertha war seine bis dato letzte Station als Trainer. Seit August 2025 ist Magath Sportdirektor bei seinem Heimatverein, dem bayerischen Regionalligisten SpVgg Aschaffenburg. 

  • VfL Wolfsburg seit sechs Spielen ohne Sieg

    Der VfL Wolfsburg steckt derzeit in einer schweren Krise und wartet in der Bundesliga bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg. In diesem Zeitraum gelangen dem Klub lediglich zwei Punkte. Damit rangiert Wolfsburg aktuell auf Platz 15 – punktgleich mit FC St. Pauli, der auf einem Relegationsplatz steht. Der direkte Abstiegsplatz ist nur einen Zähler entfernt.

    Trainer Bauer übernahm im Oktober das Ruder, nachdem man sich von Paul Simonis getrennt hatte.

