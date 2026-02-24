Er trainierte zuletzt 2022 eine Mannschaft! Bundesligist denkt angeblich über Rückkehr von Trainerlegende nach

Auf den VfL Wolfsburg kommen harte Wochen im Kampf um den Klassenerhalt zu. Um auf der Zielgeraden den Super-GAU noch abzuwenden, denkt man im Verein offenbar über eine erneute Rückkehr von Felix Magath als Trainer nach.
Magath trainierte die Wölfe bereits zweimal: Von 2007 bis 2009 war er äußerst erfolgreich als trainierender Geschäftsführer des Klubs tätig und beendete seine Amtszeit mit dem sensationellen Gewinn der deutschen Meisterschaft, ehe er sich zum FC Schalke verabschiedete. Im März 2011 kehrte er zurück und übernahm die stark abstiegsgefährdeten Niedersachsen.