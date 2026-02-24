Er trainierte zuletzt 2022 eine Mannschaft! Bundesligist denkt angeblich über Rückkehr von Trainerlegende nach

Felix Magath war von 2007 bis 2009 sowohl Trainer als auch Sportdirektor beim VfL Wolfsburg und sicherte dem Verein 2009 die erste und bisher einzige deutsche Meisterschaft seiner Geschichte. Besonders in Erinnerung blieb in dieser Saison der denkwürdige 5:1-Sieg gegen den FC Bayern München.

2011 kehrte er für 52 Pflichtspiele erneut zu den Niedersachsen zurück und rettete sie bereits einmal vor dem Abstieg. Möglicherweise könnte nun ein weiterer Vertrauter Magaths seine Rückkehr erleichtern: Diego Benaglio, VfL-Torhüter in der Meistersaison, ist seit einem Jahr Mitglied des Aufsichtsrats beim Bundesligisten.

Den Feuerwehrmann spielte Magath in seiner Karriere jedoch nicht nur 2011 beim VfL Wolfsburg. Auch in der Saison 2021/22 rettete er als Trainer von Hertha BSC den Klub vor dem Abstieg. In seiner langen Karriere betreute der 72-Jährige unter anderem auch den FC Bayern München, den VfB Stuttgart und Werder Bremen. Hertha war seine bis dato letzte Station als Trainer. Seit August 2025 ist Magath Sportdirektor bei seinem Heimatverein, dem bayerischen Regionalligisten SpVgg Aschaffenburg.