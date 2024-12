Er träumt von Manchester United - und kassiert Abreibungen in der zweiten Liga: Wayne Rooney ist dabei, seine Trainerkarriere in den Sand zu setzen

Als Spieler war Wayne Rooney lange Weltklasse, in England ist er eine Legende. Doch als Trainer will es bisher einfach nicht klappen.

Beim FC Everton wurde er mit 16 über Nacht zum Star, bei Manchester United prägte er eine erfolgreiche Ära mit, war 13 Jahre lang eines der Gesichter des Weltklubs. Man kann gut nachvollziehen, dass Wayne Rooney auch als Trainer von einem Engagement bei einem seiner beiden Herzensvereine träumt.

"Es ist das Ziel, eines Tages Manchester United oder Everton zu trainieren. Diese großen Jobs sind das, wo man hin will", formulierte Rooney im Februar bei BBC Sport seinen eindeutigen Wunsch für die Zukunft. Daran zu arbeiten sei "ein Prozess, den ich Schritt für Schritt durchlaufen muss", betonte der ehemalige Weltklassestürmer, der hofft, innerhalb der nächsten zehn Jahre einen jener großen Jobs zu bekommen.

Aktuell, so ehrlich muss man sein, ist Rooney davon aber noch sehr weit entfernt. Mehr noch: Als Trainer droht Rooney das Verschwinden in einer Schublade. Einer Schublade, die für Erfolglosigkeit steht und aus der ihn - sollte er tatsächlich darin versinken - nicht einmal sein großer Name mehr herausholen könnte.

Mit großen Hoffnungen und viel Elan hatte Rooney im vergangenen Sommer den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle übernommen. Letzte Saison war der Verein nur knapp dem Abstieg in die dritte Liga entronnen, unter Rooney sollte alles besser werden. Doch die Realität heißt auch in dieser Spielzeit: erbitterter Abstiegskampf.