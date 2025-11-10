Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München hat die Kritik von Mitglied Michael Ott am Emirates-Sponsoring gekontert.
"Er sucht die große Bühne": FCB-Boss attackiert Kritiker von Bayern München
FC Bayern - Herbert Hainer kontert Michael Ott: "Es geht ihm mehr um seine eigene Person"
"Es geht ihm mehr um seine eigene Person. Er sucht die große Bühne", sagte Hainer am Sonntag beim AZ-Sofa, einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung. "Sie können bei jedem Sponsor irgendwas finden. Wir sind ein internationaler Klub, wir brauchen gewisse finanzielle Möglichkeiten. Ich denke, wir Deutschen sollten nicht immer mit den Fingern auf andere zeigen."
Michael Ott kritisierte diverse Sponsorings des FC Bayern
Ott hatte sich bei der Jahreshauptversammlung vor einer Woche entschieden gegen die Partnerschaft mit der Fluglinie Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgesprochen. Diesbezüglich verwies Ott auf "die aktuell schwerste humanitäre Krise der Welt" im Sudan. Die dort wütenden RSF-Milizen werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. "Wie kann es sein, dass unser Klub Imagepflege für solche Regime betreibt?", fragte Ott. Von den übrigen Mitgliedern in der Halle gab es für seine Rede gleichermaßen Applaus und Buhrufe.
Ott beschäftigt sich schon seit vielen Jahren kritisch mit diversen Sponsorings der Münchner. Er galt auch als großer Gegner der mittlerweile beendeten Partnerschaften mit Qatar Airways und Ruanda.
FC Bayern München: Die Daten zur bisherigen Saison
- Bundesliga: 10 Spiele / 9 Siege / 1 Unentschieden / 0 Niederlagen - 28 Punkte, 35:6 Tore, Platz 1
- Champions League: 4 Spiele / 4 Siege / 0 Unentschieden / 0 Niederlagen - 12 Punkte, 14:3 Tore, Platz 1
- DFB-Pokal: 3:2 gegen Wehen Wiesbaden (1. Runde) / 4:1 gegen 1. FC Köln (2. Runde) / im Achtelfinale gegen Union Berlin (auswärts, 3. Dezember)