"Er sucht die große Bühne": FCB-Boss attackiert Kritiker von Bayern München

Ott hatte sich bei der Jahreshauptversammlung vor einer Woche entschieden gegen die Partnerschaft mit der Fluglinie Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgesprochen. Diesbezüglich verwies Ott auf "die aktuell schwerste humanitäre Krise der Welt" im Sudan. Die dort wütenden RSF-Milizen werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. "Wie kann es sein, dass unser Klub Imagepflege für solche Regime betreibt?", fragte Ott. Von den übrigen Mitgliedern in der Halle gab es für seine Rede gleichermaßen Applaus und Buhrufe.

Ott beschäftigt sich schon seit vielen Jahren kritisch mit diversen Sponsorings der Münchner. Er galt auch als großer Gegner der mittlerweile beendeten Partnerschaften mit Qatar Airways und Ruanda.