Er stieg angeblich mit Luxusgütern in den Flieger! Bericht enthüllt zahlreiche Hintergründe zu frustriertem Youngster des BVB

Im Laufe der Zeit häuften sich angeblich kleinere Vorfälle, die das Verhältnis zunehmend belasteten. Im Logenbereich des Dortmunder Stadions hängen an den Wänden Trikots aller aktuellen Profis. Obwohl Campbell rund ein Jahr zuvor sein Profi-Debüt gegeben hatte, fehlte sein Trikot zunächst.

Erst nach einer Beschwerde der Familie wurde es zum Ende der Saison ergänzt. Zu Beginn der neuen Spielzeit verschwand es jedoch erneut, sehr zum Unverständnis der Angehörigen, die es bei einem Heimspiel Freunden zeigen wollten.

Die Spannungen reichen gar bis in Campbells Anfangszeit bei den Profis zurück. Im Januar 2024 durfte er im Alter von 17 Jahren erstmals mit der ersten Mannschaft ins Wintertrainingslager nach Marbella reisen.

Für Irritation sorgte damals sein Auftreten bei der Anreise: Mit Luxusuhr und hochwertiger Reisetasche zog er die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auf sich. Der damalige Trainer Edin Terzic verpasste dem Talent einen verbalen Einlauf, dass demonstrativer Luxus aus Klub-Sicht unangebracht sei. Die Familie bewertete die Situation hingegen als unproblematisch. Ähnlich kritisch reagierte der Verein später, als Campbell mit dem Porsche seines Vaters zum Training erschien.