Zusammen mit Julien Duranville schrieb Cole Campbell bei Borussia Dortmund zuletzt Schlagzeilen. Aufgrund von Undiszipliniertheiten wurden die beiden von Trainer Niko Kovac nicht in den Kader für das Spiel gegen den SC Freiburg aufgenommen. Nun enthüllt ein Bericht weitere Hintergründe, weshalb es zwischen Campbell und dem BVB Spannungen gibt.
Er stieg angeblich mit Luxusgütern in den Flieger! Bericht enthüllt zahlreiche Hintergründe zu frustriertem Youngster des BVB
Informationen der Sport Bild zufolge verband der Klub hohe Erwartungen mit Campbells Vertragsverlängerung im Juli 2024. Ihm wurde demnach damals signalisiert, dass man langfristig auf ihn setze und er bei der Klub-WM 2025 in seinem Heimatland USA eine wichtige Rolle spielen solle.
Passend dazu entwarfen die Verantwortlichen des BVB laut des Berichts sogar eine Titelseite der US-amerikanischen, monatlich erscheinenden Sportzeitschrift Sports Illustrated, auf der Campbell als kommender Star präsentiert wurde. Bei dem Turnier im vergangenen Sommer kam der Offensivspieler allerdings nicht eine einzige Minute zum Einsatz.
- Getty Images
Cole Campbell: Verbaler Einlauf von Edin Terzic
Im Laufe der Zeit häuften sich angeblich kleinere Vorfälle, die das Verhältnis zunehmend belasteten. Im Logenbereich des Dortmunder Stadions hängen an den Wänden Trikots aller aktuellen Profis. Obwohl Campbell rund ein Jahr zuvor sein Profi-Debüt gegeben hatte, fehlte sein Trikot zunächst.
Erst nach einer Beschwerde der Familie wurde es zum Ende der Saison ergänzt. Zu Beginn der neuen Spielzeit verschwand es jedoch erneut, sehr zum Unverständnis der Angehörigen, die es bei einem Heimspiel Freunden zeigen wollten.
Die Spannungen reichen gar bis in Campbells Anfangszeit bei den Profis zurück. Im Januar 2024 durfte er im Alter von 17 Jahren erstmals mit der ersten Mannschaft ins Wintertrainingslager nach Marbella reisen.
Für Irritation sorgte damals sein Auftreten bei der Anreise: Mit Luxusuhr und hochwertiger Reisetasche zog er die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auf sich. Der damalige Trainer Edin Terzic verpasste dem Talent einen verbalen Einlauf, dass demonstrativer Luxus aus Klub-Sicht unangebracht sei. Die Familie bewertete die Situation hingegen als unproblematisch. Ähnlich kritisch reagierte der Verein später, als Campbell mit dem Porsche seines Vaters zum Training erschien.
BVB bestraft Cole Campbell mit Läufen
In den vergangenen Monaten verschärfte sich die Lage offenbar weiter. Nach der Sommerpause mussten Campbell und Giovanni Reyna, der inzwischen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist, Zusatzläufe absolvieren.
Während Reyna den ihm vorgegebenen Trainingsplan in der Urlaubszeit nicht eingehalten hatte, lag der Fall bei Campbell anders. Er absolvierte seine Läufe auf dem Laufband, übermittelte die geforderten Trainingsdaten per Foto jedoch zu spät an die Athletik-Abteilung. Aus Vereinssicht galten die Einheiten daher als nicht vollständig absolviert, weshalb auch Campbell bestraft wurde.
Ob diese Gleichbehandlung gerecht war, darüber gehen die Meinungen laut des Berichts auseinander. Fest steht jedoch: Die ohnehin angespannte Beziehung zwischen Klub und Spieler hat durch die Vorfälle weiter gelitten.
- getty
Cole Campbell könnte den BVB verlassen
Bei Campbell deutete schon im vergangenen Sommer vieles darauf hin, dass sich die Wege trennen werden. Während der BVB damals noch einen Wechsel des US-Talents zum VfB Stuttgart blockiert hatte, wird ihm diesmal im Winter-Transferfenster wohl kein Hindernis in den Weg gelegt.
Laut Het Laatste Nieuws aus Belgien stand Campbell zuletzt vor einem Wechsel zum FC Brügge, für den eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro im Raum steht. Der BVB habe demnach den Glauben an einen Durchbruch verloren, während Campbell auf einen dauerhaften Standortwechsel poche. Als weitere Interessenten gelten die SV Elversberg aus der 2. Bundesliga sowie Brügges Ligakonkurrent RSC Anderlecht.
Campbell wechselte 2022 vom isländischen Klub Breidablik zur U19 des BVB, bestritt seitdem aber nur sieben Spiele und 91 Minuten für die Westfalen.
Cole Campbell: Die Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Bundesliga: 1 Spiel, 0 Tore, 0 Vorlagen, 16 Einsatzminuten
- Regionalliga West: 2 Spiele, 0 Tore, 2 Vorlagen, 173 Einsatzminuten