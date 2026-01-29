Er spielte vergangene Saison noch in der dritten Liga! Sorgt der BVB nach dem Anselmino-Schock für einen überraschenden Transfer?

Beim letzten Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand fielen Niklas Süle, Waldemar Anton und Daniel Svensson aus, sodass in der Dreierkette derartig Not am Mann war, dass Filippo Mane sein Debüt in der Königsklasse geben musste und durfte.

Wie die Scottish Sun nun erfahren haben will, habe der BVB als potenziellen Winter-Transfer Emmanuel Fernandez von den Glasgow Rangers ins Visier genommen. Der 24-Jährige kam erst im Sommer für nur drei Millionen Euro aus der dritten englischen Liga von Peterborough und legte eine bärenstarke Entwicklung hin.

Der 1,98 Meter große und zweikampfstarke Hüne ist unumstrittener Stammspieler und glänzte auch schon mit fünf Treffern in 18 Spielen. Auch Bayer Leverkusen soll Fernandez auf dem Zettel haben. Fernandez' Vertrag in Glasgow läuft noch bis 2029, die Rangers haben zudem die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.