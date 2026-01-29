Der BVB will sich offenbar nach dem überraschenden und auch etwas schockierenden Leih-Abbruch von Aaron Anselmino im Winter noch einmal in der zentralen Defensive verstärken. Und das ist nicht unvernünftig.
Er spielte vergangene Saison noch in der dritten Liga! Sorgt der BVB nach dem Anselmino-Schock für einen überraschenden Transfer?
Bedient sich der BVB bei den Glasgow Rangers?
Beim letzten Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand fielen Niklas Süle, Waldemar Anton und Daniel Svensson aus, sodass in der Dreierkette derartig Not am Mann war, dass Filippo Mane sein Debüt in der Königsklasse geben musste und durfte.
Wie die Scottish Sun nun erfahren haben will, habe der BVB als potenziellen Winter-Transfer Emmanuel Fernandez von den Glasgow Rangers ins Visier genommen. Der 24-Jährige kam erst im Sommer für nur drei Millionen Euro aus der dritten englischen Liga von Peterborough und legte eine bärenstarke Entwicklung hin.
Der 1,98 Meter große und zweikampfstarke Hüne ist unumstrittener Stammspieler und glänzte auch schon mit fünf Treffern in 18 Spielen. Auch Bayer Leverkusen soll Fernandez auf dem Zettel haben. Fernandez' Vertrag in Glasgow läuft noch bis 2029, die Rangers haben zudem die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Anselmino-Schock sorgt intern wohl für Ärger beim BVB
Dass beim BVB jetzt wieder akuter Handlungsbedarf in der von Trainer Niko Kovac so präferierten Dreierkette herrscht, soll bei den Dortmundern intern für Unstimmigkeiten sorgen. Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, wird die dem FC Chelsea in den Verhandlungen eingeräumte Rückhol-Klausel in Teilen des Klubs als "fatale Fehleinschätzung" angesehen.
Hauptverantwortlich dafür sei Verhandlungs-Experte Simon Rödder, der erst im vergangenen Sommer von Sportvorstand Lars Ricken installiert wurde. Der 31-Jährige reiste für die Gespräche mit den Blues sogar eigens nach London, um vor Ort den Vertrag auszuhandeln, besagten Passus konnte er offensichtlich aber nicht verhindern.
Laut Bild wurden die Dortmunder erst kurzfristig über das Ende der Leihe informiert, sodass kaum Zeit bleibt, um adäquaten Ersatz zu finden.
Holt der BVB Emmanuel Fernandez? Seine bisherigen Profistationen
- FC Barnet: 8 Einsätze (0 Tore)
- Peterborough United: 61 Einsätze (7 Tore)
- Glasgow Rangers: 18 Einsätze (5 Tore)