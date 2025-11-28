Er sorgte für eine Welle der Entrüstung! Verschwindend geringe Geldstrafe für Übeltäter nach hässlicher Aktion gegen Angelo Stiller vom VfB Stuttgart

Edvardsen hatte bei dem Europa-League-Spiel am Donnerstag, das der VfB mit 4:0 gewann, mit entsprechenden Gesten mehrfach über Stillers Nase gespottet. Die Provokation bezeichnete RTL-Kommentator Cornelius Küpper als "hochgradig asozial". Experte Wesley Sneijder wetterte: "Ich finde das traurig. So etwas gilt es in keiner Weise zu akzeptieren."

Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass Edvardsen dem Vernehmen nach Stiller erst nach kurzem Zögern die Hand gereicht haben soll. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Vorfall schon längst eine Welle der Entrüstung ausgelöst, während Fans und weitere Experten neben Sneijder scharfe Kritik übten.

Zudem gab Edvardsen, der in Folge einer Rudelbildung wie auch Stiller eine Gelbe Karte kassierte, im Anschluss zunächst das Unschuldslamm. "Ich wollte unserem Team noch einmal etwas Energie verleihen und war voller Adrenalin und spiele sehr emotional. Ich habe mich bisher nicht entschuldigt und weiß auch nicht, ob ich das tun werde", sagte er und betonte: "Es ist leicht, sich zu entschuldigen, aber er hat auch Dinge gesagt, von denen Ihr nichts mitbekommen habt. Er könnte sich genauso gut auch bei mir entschuldigen."

Eagles-Geschäftsführer Jan Willem van Dop fand hingegen klare Worte: "Als Verein sind wir mit Victors Verhalten überhaupt nicht zufrieden und distanzieren uns davon. Es ist gut, dass er sich danach entschuldigt hat, aber es bleibt ein Makel am Abend."