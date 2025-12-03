RB Leipzig ist bei Timo Werner offenbar zu einem drastischen Schritt bereit, um den ehemaligen Nationalspieler von der Gehaltsliste zu bekommen.
Er soll unbedingt weg! RB Leipzig bei Timo Werner offenbar zu millionenschwerem Verlust bereit
Timo Werner kann offenbar zum Nulltarif gehen
Wie die Sport Bild berichtet, würden die Sachsen den Stürmer auch zum Nulltarif abgeben, damit ein Wechsel im Winter zustande kommt. Da Werners Vertrag nach der laufenden Saison ausläuft, würde ohnehin keine große Ablösesumme mehr herausspringen.
Bereits im Sommer hatte Leipzig versucht, einen Abnehmer für Werner zu finden und hätte ihn dem Vernehmen nach schon damals weit unter Marktwert abgegeben. Der 29-Jährige verdient in Leipzig angeblich rund zehn Millionen Euro im Jahr, was sich zuletzt gleichzeitig auch als Knackpunkt herausstellte. Die New York Red Bulls, Schwesterklub des Bundesligisten, hatte Werner vor Saisonstart übereinstimmenden Medienbericht zufolge einen Vertrag vorgelegt. Der Deal soll letztlich aber an den zu hohen Gehaltsvorstellungen des gebürtigen Stuttgarters gescheitert sein.
- Getty/GOAL
Gerüchte um Interesse von Messi-Klub Inter Miami
Ein Wechsel in die MLS ist allerdings nicht vom Tisch. Wie die Bild-Zeitung bereits in der vergangenen Woche berichtete, soll Inter Miami großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Werner stünde demnach ganz oben auf der Liste von Miteigentümer David Beckham. Da in Jordi Alba und Sergio Busquets zwei der drei sogenannten "Designated Player" ihre Karriere nach dem Finale am Samstag (gegen Thomas Müllers Vancouver Whitecaps) beenden werden, hat die Mannschaft um Lionel Messi wieder Platz für Spieler im Kader, die nicht an die Gehaltsobergrenze gebunden sind. Dennoch müsste Werner aber wohl auf Gehalt verzichten.
Zudem bringt ein Wechsel im Winter einen entscheidenden Vorteil für Werner mit. Anders als noch im Sommer könnte er die gesamte Vorbereitung bei seinem neuen Arbeitgeber absolvieren, da die kommende MLS-Spielzeit erst im Februar wieder startet. Obendrein würde er sich die persönliche Schmach ersparen, im Sommer arbeitslos zu sein, was für ihn ein entscheidender Faktor sein soll.
Werner spielt bei RB Leipzig überhaupt keine Rolle
Das Thema New York ist hingegen ad acta gelegt. Sportchef Julian de Guzman nahm unlängst Abstand von einem erneuten Vorstoß. "Er ist ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt. Die Gelegenheit war da, aber ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war." Stattdessen wolle er nur Spieler verpflichten, die "den Unterschied ausmachen". Dies scheint auf Werner seiner Ansicht nach offenbar nicht zuzutreffen.
Ein weiterer Rückschlag für Werner, der in Leipzig überhaupt keine Rolle mehr spielt. Bei seinem langjährigen Verein schaffte er es in der laufenden Spielzeit lediglich zweimal auf den Spielberichtsbogen, gegen den VfL Wolfsburg am 5. Spieltag wurde er immerhin kurz vor Schluss eingewechselt. Seither schaffte es der Champions-League Sieger von 2021 (mit dem FC Chelsea) aber nicht mehr in den Kader von Trainer Ole Werner.
Bereits in der vergangenen Saison war Werner kaum noch zum Zug gekommen, als er noch per Leihe bei Tottenham Hotspur geparkt wurde. Anderthalb Jahre vor dem ebenso langen Leihgeschäft hatte Leipzig ihn noch für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zurückgeholt. Die Blues hatten für dessen Dienste wiederum zwei Jahre zuvor noch 53 Millionen Euro an RB überwiesen. Dennoch würde ein ablösefreier Abschied Werners - auch wegen seines üppigen Gehalts - einem riesigen Verlustgeschäft für Leipzig gleichkommen.
Die Leistungsdaten von Timo Werner
- RB Leipzig: 213 Spiele, 113 Tore, 47 Assists
- VfB Stuttgart: 103 Spiele, 14 Tore, 11 Assists
- FC Chelsea: 89 Spiele, 23 Tore, 21 Assists
- Tottenham Hotspur: 41 Spiele, 3 Tore, 7 Assists
- Deutschland: 57 Spiele, 24 Tore, 6 Assists