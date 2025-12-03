Er soll unbedingt weg! RB Leipzig bei Timo Werner offenbar zu millionenschwerem Verlust bereit

Das Thema New York ist hingegen ad acta gelegt. Sportchef Julian de Guzman nahm unlängst Abstand von einem erneuten Vorstoß. "Er ist ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt. Die Gelegenheit war da, aber ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war." Stattdessen wolle er nur Spieler verpflichten, die "den Unterschied ausmachen". Dies scheint auf Werner seiner Ansicht nach offenbar nicht zuzutreffen.

Ein weiterer Rückschlag für Werner, der in Leipzig überhaupt keine Rolle mehr spielt. Bei seinem langjährigen Verein schaffte er es in der laufenden Spielzeit lediglich zweimal auf den Spielberichtsbogen, gegen den VfL Wolfsburg am 5. Spieltag wurde er immerhin kurz vor Schluss eingewechselt. Seither schaffte es der Champions-League Sieger von 2021 (mit dem FC Chelsea) aber nicht mehr in den Kader von Trainer Ole Werner.

Bereits in der vergangenen Saison war Werner kaum noch zum Zug gekommen, als er noch per Leihe bei Tottenham Hotspur geparkt wurde. Anderthalb Jahre vor dem ebenso langen Leihgeschäft hatte Leipzig ihn noch für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zurückgeholt. Die Blues hatten für dessen Dienste wiederum zwei Jahre zuvor noch 53 Millionen Euro an RB überwiesen. Dennoch würde ein ablösefreier Abschied Werners - auch wegen seines üppigen Gehalts - einem riesigen Verlustgeschäft für Leipzig gleichkommen.