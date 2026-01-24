Borussia Dortmund hat mit Konstantinos Karetsas von KRC Genk und Aleksandar Stankovic von Club Brügge zwei Mega-Talente im Visier. Laut der Bild ist das Interesse an Karetsas zwar groß, allerdings bereite sein hoher Marktwert Probleme: Für weniger als 35 Millionen Euro sei der 18-Jährige wohl nicht zu haben.
Er soll mindesten 35 Millionen Euro kosten! BVB muss sich bei Wunschspieler wohl strecken
BVB müsste für Karetsas-Transfer wohl erst Spieler abgeben
Die Chancen würden sich demnach erst verbessern, wenn der BVB im Sommer zuvor Spieler abgibt. Het Laatste Nieuws hatte bereits im November berichtet, dass Scouts des BVB vor Ort im Stadion waren, um den Griechen näher unter die Lupe zu nehmen.
Wahrscheinlicher scheint laut dem Boulevardblatt jedoch ein Transfer von Stankovic. Der Vertrag des Serben in Brügge läuft noch bis 2029, einem Wechsel nach Deutschland soll er jedoch offen gegenüberstehen.
Auch Stankovic steht beim BVB wohl hoch im Kurs
Der Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic war erst im Sommer 2025 für rund zehn Millionen Euro nach Brügge gewechselt und hat sich sofort als Stammspieler im defensiven Mittelfeld etabliert. Beim BVB herrscht akuter Mangel an einem Abräumer auf der Sechser-Position - eine Verpflichtung, die Trainer Niko Kovac offenbar zur Priorität gemacht hat.
Inter hält offenbar eine Rückkaufoption, und auch Bayer Leverkusen soll an Stankovic interessiert sein.
BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 24. Januar, 18.30 Uhr Union Berlin - BVB (Bundesliga) 28. Januar, 21 Uhr BVB - Inter Mailand (Champions League) 1. Februar, 17.30 Uhr BVB - 1. FC Heidenheim (Bundesliga) 7. Februar, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - BVB (Bundesliga) 13. Februar, 20.30 Uhr BVB - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)