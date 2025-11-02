Er soll "einen unglaublich guten Eindruck" hinterlassen haben: Thomas Tuchel sagte einem Weltklub trotzdem ab

In einem langen Bericht zum einjährigen Jubiläum des heutigen United-Coaches Ruben Amorim schildert das Magazin die Schritte zum Trainerwechsel bei den Red Devils von Erik ten Hag zu Amorim im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres.

Demnach sei man sich in Manchester bereits im Mai 2024 sicher gewesen, einen neuen Trainer zu brauchen. Auch der gewonnene FA Cup in jenem Monat habe wenig daran geändert, dass man von ten Hag nicht mehr überzeugt gewesen sei. Man habe eine datenbasierte Shortlist von sechs möglichen Nachfolgern erstellt. Amorims Name sei darauf zunächst gar nicht aufgetaucht, weil Erfahrung in der Premier League als wichtiges Kriterium galt.

Erfahrung im englischen Oberhaus hatte aber Tuchel vorzuweisen. Der ehemalige Chelsea-Trainer war zudem nach seinem Aus beim FC Bayern verfügbar. Neben seinem Namen sollen Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Marco Silva und Graham Potter zu den Kandidaten gehört haben. Tuchel und der aktuelle Marseille-Coach De Zerbi hätten sich als Favoriten herauskristallisiert und der Deutsche habe sich zwei Wochen nach besagtem FA-Cup-Finale in Monaco mit den Klubchefs getroffen.

Tuchel habe dabei "einen unglaublich guten Eindruck" hinterlassen, heißt es. Am Ende sei er so kurz nach dem Ende seiner stressigen Zeit in München aber noch nicht bereit für den Job bei den Red Devils gewesen und habe sich dafür entschieden, eine Pause einzulegen.