Der heutige englische Nationaltrainer Thomas Tuchel war 2024 ein ganz heißer Kandidat auf den Trainerposten bei Manchester United. Das berichtet The Athletic.
Er soll "einen unglaublich guten Eindruck" hinterlassen haben: Thomas Tuchel sagte einem Weltklub trotzdem ab
WAS IST PASSIERT?
In einem langen Bericht zum einjährigen Jubiläum des heutigen United-Coaches Ruben Amorim schildert das Magazin die Schritte zum Trainerwechsel bei den Red Devils von Erik ten Hag zu Amorim im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres.
Demnach sei man sich in Manchester bereits im Mai 2024 sicher gewesen, einen neuen Trainer zu brauchen. Auch der gewonnene FA Cup in jenem Monat habe wenig daran geändert, dass man von ten Hag nicht mehr überzeugt gewesen sei. Man habe eine datenbasierte Shortlist von sechs möglichen Nachfolgern erstellt. Amorims Name sei darauf zunächst gar nicht aufgetaucht, weil Erfahrung in der Premier League als wichtiges Kriterium galt.
Erfahrung im englischen Oberhaus hatte aber Tuchel vorzuweisen. Der ehemalige Chelsea-Trainer war zudem nach seinem Aus beim FC Bayern verfügbar. Neben seinem Namen sollen Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Marco Silva und Graham Potter zu den Kandidaten gehört haben. Tuchel und der aktuelle Marseille-Coach De Zerbi hätten sich als Favoriten herauskristallisiert und der Deutsche habe sich zwei Wochen nach besagtem FA-Cup-Finale in Monaco mit den Klubchefs getroffen.
Tuchel habe dabei "einen unglaublich guten Eindruck" hinterlassen, heißt es. Am Ende sei er so kurz nach dem Ende seiner stressigen Zeit in München aber noch nicht bereit für den Job bei den Red Devils gewesen und habe sich dafür entschieden, eine Pause einzulegen.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Mit De Zerbi habe es wegen unterschiedlicher finanzieller Vorstellungen keine Einigung gegeben. So blieb ten Hag schließlich noch bis zum Oktober, ehe er nach einer neuerlichen Misserfolgsserie gehen musste und schließlich Amorim für eine Ablöse in Höhe von elf Millionen Euro von Sporting losgeeist wurde.
Der Portugiese hat ein turbulentes erstes Jahr in Old Trafford hinter sich. Wegen anhaltender sportlicher Misserfolge galt sein Job bereits als gefährdet. Zuletzt aber stabilisierten sich die Leistungen seiner Mannschaft, die im Moment in der Premier League den siebten Platz belegt und nur einen Zähler hinter den zweiten Rang liegt.
Tuchel machte ein halbes Jahr Pause, ehe er Anfang 2025 den Posten des englischen Nationaltrainers übernahm. Zu Beginn seiner Amtszeit gab es mehrere durchwachsene Leistungen der Three Lions und Kritik von Medien sowie Experten. Die Formkurve aber zeigt auch hier nach oben und Tuchels Team hat als erste europäische Mannschaft das Ticket für Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gelöst.