Real Madrid hat offenbar einen weiteren spektakulären Trainernamen auf der Liste, sollte Alvaro Arbeloa nicht über den Sommer hinaus im Amt bleiben. Nach Informationen von Sky handelt es sich dabei um den spanischen Erfolgscoach Unai Emery, der aufgrund seiner guten Arbeit bei Aston Villa mehrere Verantwortliche der Königlichen beeindrucken soll. Es habe auch bereits einen ersten Kontakt zwischen Real und Emery gegeben.
Er soll schon Kontakt geben: Holt Real Madrid einen Trainer aus der Premier League?
Unai Emery feierte große Erfolge in Spanien
Emery besitzt noch einen Vertrag bis 2029 beim aktuell Tabellendritten der Premier League, dessen Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal lediglich vier Punkte beträgt.
Für den 54-Jährigen wäre ein Wechsel nach Madrid nach am Saisonende dann drei Jahren bei Aston Villa die Rückkehr auf den Trainerstuhl bei einem europäischen Spitzenteam, nachdem er von 2016 bis Ende 2019 für PSG und den FC Arsenal gearbeitet hatte.
Seine größten Erfolge feierte Emery jedoch zweifellos in Spanien. Mit dem FC Sevilla gewann er zwischen 2013 und 2016 dreimal in Folge die Europa League. In der Spielzeit 2020/21 wiederholte er das Kunststück mit dem FC Villarreal.
Trotz Vertrag bis 2027: Muss Alvaro Arbeloa im Sommer gehen?
Arbeloa hatte erst vor wenigen Wochen die Nachfolge von Xabi Alonso bei Real angetreten und unterschrieb ursprünglich ein Arbeitspapier bis 2027. Gerüchte über ein nur kurzes Interermezzo bis zum Sommer hatte es aber schon kurz nach der Verkündung gegeben, da der langjährige Profi der Madrilenen aufgrund seiner fehlenden Erfahrung unter besonderer Beobachtung stehen soll. Zuvor hatte sich der 43-Jährige um den Nachwuchs und die zweite Mannschaft gekümmert.
Im Zuge dessen hatte es auch Gerüchte über ein Interesse an Jürgen Klopp gegeben, der sich dazu sogar mehrfach öffentlich äußerte und schließlich eine baldige Rückkehr als Trainer ausschloss. "Ich bin als Mensch an einem Punkt, an dem ich vollkommen zufrieden bin mit meiner Situation. Ich möchte nirgendwo anders sein", sagte der "Head of Global Soccer" von Red Bull.
Darüber hinaus wurde über Enzo Maresca spekuliert, der seinen Job beim FC Chelsea ebenfalls rund um den Jahreswechsel verloren hatte. Allerdings gilt er auch als potenzieller Nachfolger Pep Guardiolas bei Manchester City, sollte dieser im Sommer dort aufhören.
Real Madrid unter Alvarao Arbeloa schon mit zwei Niederlagen
Die ersten Wochen unter Arbeloa verliefen derweil holprig. Nach einem blamablen Aus in der Copa del Rey gegen Zweitligist Albacete fuhr Real zwar zwei Siege in LaLiga ein und nahm die AS Monaco mit 6:1 in der Champions League auseinander.
Am Mittwoch erlitten die Blancos in der Königsklasse jedoch eine bittere 2:4-Niederlage gegen Benfica Lissabon um Ex-Trainer Jose Mourinho, die auf dramatische Art und Weise in einem Tor von Torhüter Anatolij Trubin ihren Schlusspunkt fand. Aufgrund der Pleite müssen die Madrilenen Richtung K.o.-Runde den Umweg über die Playoffs nehmen.
Die bisherigen Ergebnisse von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid
- Copa del Rey, Albacete (A): 2:3
- LaLiga, UD Levante (H): 2:0
- Champions League, AS Monaco (H): 6:1
- LaLiga, FC Villarreal (A): 2:0
- Champions League, Benfica Lissabon (A): 2:4