Er soll schon Kontakt geben: Holt Real Madrid einen Trainer aus der Premier League?

Arbeloa hatte erst vor wenigen Wochen die Nachfolge von Xabi Alonso bei Real angetreten und unterschrieb ursprünglich ein Arbeitspapier bis 2027. Gerüchte über ein nur kurzes Interermezzo bis zum Sommer hatte es aber schon kurz nach der Verkündung gegeben, da der langjährige Profi der Madrilenen aufgrund seiner fehlenden Erfahrung unter besonderer Beobachtung stehen soll. Zuvor hatte sich der 43-Jährige um den Nachwuchs und die zweite Mannschaft gekümmert.

Im Zuge dessen hatte es auch Gerüchte über ein Interesse an Jürgen Klopp gegeben, der sich dazu sogar mehrfach öffentlich äußerte und schließlich eine baldige Rückkehr als Trainer ausschloss. "Ich bin als Mensch an einem Punkt, an dem ich vollkommen zufrieden bin mit meiner Situation. Ich möchte nirgendwo anders sein", sagte der "Head of Global Soccer" von Red Bull.

Darüber hinaus wurde über Enzo Maresca spekuliert, der seinen Job beim FC Chelsea ebenfalls rund um den Jahreswechsel verloren hatte. Allerdings gilt er auch als potenzieller Nachfolger Pep Guardiolas bei Manchester City, sollte dieser im Sommer dort aufhören.