Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Oscar wird gezwungenermaßen seine Karriere sofort beenden. Laut Globo hat der ehemalige Mittelfeldstar diese Entscheidung getroffen. Gemeinsam mit seinem Klub FC Sao Paulo wird aktuell noch an den Modalitäten der Verkündung des Schritts gearbeitet.
Er soll allein auf einer Station 200 Millionen Euro verdient haben! Ehemaliger Brasilien-Star muss seine Karriere wegen Herzproblemen beenden
Eigentlich steht Oscar beim Spitzenklub noch bis Ende 2027 unter Vertrag. Herzprobleme aber machen das Fortsetzen seiner Laufbahn unmöglich. Im November brach der 34-Jährige während eines Belastungstests auf dem Ergometer zusammen und verlor laut Medienberichten für rund zwei Minuten das Bewusstsein.
Bereits zuvor soll er über Unwohlsein geklagt haben. Oscar wurde im Krankenhaus behandelt und untersucht, dabei seien "kardiologische Auffälligkeiten" festgestellt worden, teilte sein Verein mit.
Auf Instagram meldete sich der Oscar damals selbst zu Wort und schrieb: "Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete. Alles wird gut, so Gott will."
- (C)Getty Images
Oscar verdiente in Shanghai eine Menge Geld
Oscar war Anfang 2024 nach acht Jahren in China in seine Heimat zurückgekehrt. Zwischen 2017 und 2024 spielte er für Shanghai Port, wohin er Anfang 2017 für rund 60 Millionen Euro Ablöse von Chelsea gewechselt war - ein Transfer, der damals für großes Aufsehen sorgte. Schließlich war der Offensivspieler damals mit 25 Jahren aktueller brasilianischer Nationalspieler und stand erst am Beginn seiner besten Jahre.
Der Schritt nach China brachte ihm allerdings ein beträchtliches finanzielles Vermögen ein: Insgesamt soll Oscar dort zwischen 170 und 200 Millionen Euro verdient haben.
Seine erfolgreichste Zeit in Europa erlebte er zuvor beim FC Chelsea, mit dem er die Europa League gewann und zweimal englischer Meister wurde. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte Oscar 48 Länderspiele und erzielte unter anderem den Ehrentreffer beim 1:7 gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2014.
Oscars Karrierestationen
• 2008–2010: FC Sao Paulo
• 2010–2012: SC Internacional
• 2012–2016: FC Chelsea
• 2017–2025: Shanghai Port
• 2025 – heute: FC Sao Paulo