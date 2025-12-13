Er soll allein auf einer Station 200 Millionen Euro verdient haben! Ehemaliger Brasilien-Star muss seine Karriere wegen Herzproblemen beenden

Eigentlich steht Oscar beim Spitzenklub noch bis Ende 2027 unter Vertrag. Herzprobleme aber machen das Fortsetzen seiner Laufbahn unmöglich. Im November brach der 34-Jährige während eines Belastungstests auf dem Ergometer zusammen und verlor laut Medienberichten für rund zwei Minuten das Bewusstsein.

Bereits zuvor soll er über Unwohlsein geklagt haben. Oscar wurde im Krankenhaus behandelt und untersucht, dabei seien "kardiologische Auffälligkeiten" festgestellt worden, teilte sein Verein mit.

Auf Instagram meldete sich der Oscar damals selbst zu Wort und schrieb: "Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete. Alles wird gut, so Gott will."