Der frühere brasilianische Nationalspieler Oscar steht offenbar vor dem Ende seiner Karriere. Der 34-Jährige brach während eines Belastungstests auf dem Ergometer zusammen und verlor laut Medienberichten für rund zwei Minuten das Bewusstsein. Sein Klub FC Sao Paulo teilte mit, Oscar befinde sich inzwischen in stabilem Zustand im Krankenhaus, nachdem bei einer Untersuchung "kardiologische Auffälligkeiten" festgestellt worden seien.
Er verdiente in China angeblich 200 Millionen Euro: Ex-Chelsea-Star Oscar wegen Herzproblemen womöglich vor dem Karriereende
Wie der TV-Sender Globo berichtet, habe Oscar während des Trainings über Unwohlsein geklagt, sei dann gestürzt und bewusstlos gewesen. Nach dem Vorfall denkt der Mittelfeldspieler offenbar ernsthaft über ein Karriereende nach. Sein Vertrag in Sao Paulo läuft eigentlich noch bis Ende 2027.
Auf Instagram meldete sich der Brasilianer selbst zu Wort: "Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete. Alles wird gut, so Gott will."
Oscar kassierte in China Millionen
Oscar war Anfang 2024 nach acht Jahren in China in seine Heimat zurückgekehrt. Zwischen 2017 und 2024 spielte er für Shanghai Port, wohin er Anfang 2017 für rund 60 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea gewechselt war – ein Transfer, der damals für großes Aufsehen sorgte. Schließlich war der Offensivspieler damals mit 25 Jahren aktueller brasilianischer Nationalspieler und stand erst am Beginn seiner besten Jahre.
Der Schritt nach China brachte ihm allerdings ein beträchtliches finanzielles Vermögen ein: Insgesamt soll Oscar dort zwischen 170 und 200 Millionen Euro verdient haben.
Seine erfolgreichste Zeit in Europa erlebte er zuvor beim FC Chelsea, mit dem er die Europa League gewann und zweimal englischer Meister wurde. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte Oscar 48 Länderspiele - und erzielte unter anderem den Ehrentreffer beim 1:7 gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2014.
Die Karrierestationen von Oscar
• 2008–2010: FC Sao Paulo
• 2010–2012: SC Internacional
• 2012–2016: FC Chelsea
• 2017–2025: Shanghai Port
• 2025 – heute: FC Sao Paulo