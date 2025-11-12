Er verdiente in China angeblich 200 Millionen Euro: Ex-Chelsea-Star Oscar wegen Herzproblemen womöglich vor dem Karriereende

Wie der TV-Sender Globo berichtet, habe Oscar während des Trainings über Unwohlsein geklagt, sei dann gestürzt und bewusstlos gewesen. Nach dem Vorfall denkt der Mittelfeldspieler offenbar ernsthaft über ein Karriereende nach. Sein Vertrag in Sao Paulo läuft eigentlich noch bis Ende 2027.

Auf Instagram meldete sich der Brasilianer selbst zu Wort: "Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete. Alles wird gut, so Gott will."