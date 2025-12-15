Er soll 50 Millionen Euro kosten! FC Bayern und BVB könnten sich im Sommer offenbar Transferduell liefern

Demnach sei auch Brighton & Hove Albion aus der Premier League an dem Mittelfeldspieler interessiert. The Athletic hatte zudem unlängst berichtet, dass auch der FC Bayern München seine Fühler nach Larsson ausgestreckt hätte. Zudem wollen die Hessen ihren Stammspieler nur ungern abgeben und haben jenem dem Vernehmen nach ein Preisschild in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro verpasst.

Eine Summe, die für den BVB nur schwer stemmbar wäre und einen Transfersehr unwahrscheinlich macht. Der Transferrekord der Borussia geht auf den Sommer 2016 zurück, als Ousmane Demble für 35 Millionen Euro von Stade Rennes losgeeist wurde. Laut Di Mario sei ohnehin nur ein Sommertransfer realistisch.