Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, ist auch der BVB wieder in den Poker um Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt eingestiegen. Borussia Dortmund sich sich allerdings zwei größeren Problemen gegenübergestellt.
Er soll 50 Millionen Euro kosten! FC Bayern und BVB könnten sich im Sommer offenbar Transferduell liefern
Frankfurt fordert wohl mindestens 50 Mio. Euro für Larsson
Demnach sei auch Brighton & Hove Albion aus der Premier League an dem Mittelfeldspieler interessiert. The Athletic hatte zudem unlängst berichtet, dass auch der FC Bayern München seine Fühler nach Larsson ausgestreckt hätte. Zudem wollen die Hessen ihren Stammspieler nur ungern abgeben und haben jenem dem Vernehmen nach ein Preisschild in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro verpasst.
Eine Summe, die für den BVB nur schwer stemmbar wäre und einen Transfersehr unwahrscheinlich macht. Der Transferrekord der Borussia geht auf den Sommer 2016 zurück, als Ousmane Demble für 35 Millionen Euro von Stade Rennes losgeeist wurde. Laut Di Mario sei ohnehin nur ein Sommertransfer realistisch.
Larsson hätte im Sommer nach Saudi-Arabien wechseln können
Die Saison läuft für Larsson bislang obendrein anders als erhofft. Eine Muskelverletzung im Oberschenkel hatte ihn wochenlang außer Gefecht gesetzt, beim 1:2 in der Champions League beim FC Barcelona hatte er erstmals wieder in der Startelf gestanden. Gegen den FC Augsburg (1:0) fehlte er hingegen wieder angeschlagen.
Dennoch mauserte sich Larsson unter SGE-Coach Dino Toppmöller nach seinem neun Millionen Euro schweren Wechsel von seinem Jugendverein Malmö in Schweden anno 2023 zu einem Schlüsselspieler. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2029 datiert. Bereits vor der Saison hatte es Gerüchte um den Schweden gegeben. So seien einige kaufkräftige Saudi-Klubs auf ihn zugekommen und hätten versucht, ihn mit viel Geld zu locken. Einem Wechsel in die Wüste sagte er letztlich auch auf Drängen seiner Mutter selbst ab.
FC Bayern und BVB: Umbau im Mittelfeld?
In Dortmund könnte im Sommer hingegen durchaus Handlungsbedarf im Zentrum bestehen. Die Verträge von Julian Brandt und Pascal Groß laufen zum Saisonende aus, außerdem ist die Zukunft von Marcel Sabitzer (bis 2027) ungewiss. Larsson wurde derweil schon häufiger mit dem BVB in Verbindung gebracht. Doch auch bei den Bayern könnte sich zur neuen Spielzeit etwas im Mittelfeld tun.
Nach wie vor stellt sich die Frage, ob Leon Goretzkas 2026 auslaufender Vertrag verlängert wird. Neben Joshua Kimmich ist jedoch Aleksandar Pavlovic gesetzt. Mit Tom Bischof steht bereits eine weitere Alternative im Kader. Zuletzt hieß es aber, dass der deutsche Rekordmeister bei einem Abgang Goretzkas eher nach einem jungen Talent Ausschau halten würde.
Die Leistungsdaten von Hugo Larsson bei Eintracht Frankfurt
- Spiele: 101
- Tore: 8
- Assists: 7