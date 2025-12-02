Er schoss Österreichs U17 ins WM-Finale: BVB mischt wohl um angeblichen Flirt des FC Bayern mit

Mit Borussia Dortmund ist ein weiterer europäischer Topklub offenbar ins Rennen um Riesentalent Johannes Moser vom FC Liefering eingestiegen. Das berichtet Sky.
Dem Bericht zufolge sollen neben dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim auch weitere Spitzenklubs wie Ajax Amsterdam und Juventus Turin um den 17-Jährigen aus Klagenfurt werben. Dennoch gelte ein Wechsel zu Lieferings Partnerklub Red Bull Salzburg in Österreich weiterhin als die wahrscheinlichste Option für seine weitere Entwicklung.
Johannes Moser wird Torschützenkönig bei der U17-WM
Moser machte bei der U17-WM in Katar mit starken Leistungen im österreichischen Nationalteam und dem historischen Einzug ins Turnierfinale auf sich aufmerksam. Der abschlussstarke offensive Mittelfeldspieler, der auch als Linksaußen eingesetzt werden kann, steuerte acht Treffer sowie zwei Vorlagen bei und sicherte sich den Titel des Torschützenkönigs. Neben dem Goldenen Schuh erhielt er zudem den Silbernen Ball als zweitbester Spieler des Turniers. Im Finale scheiterte das ÖFB-Team an Portugal.
In seiner U17-Laufbahn kommt Moser mittlerweile auf bereits 12 Tore in 18 Länderspielen. Auch bei seinem Verein in Liefering zählt er zum Stammpersonal: In acht der neun Zweitligapartien stand er von Beginn an auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor sowie eine Vorlage.
Johannes Moser: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- FC Liefering (2. Liga): 9 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
- Österreich (U17-WM): 8 Einsätze, 8 Tore, 2 Vorlagen