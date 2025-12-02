Er schoss Österreichs U17 ins WM-Finale: BVB mischt wohl um angeblichen Flirt des FC Bayern mit

Moser machte bei der U17-WM in Katar mit starken Leistungen im österreichischen Nationalteam und dem historischen Einzug ins Turnierfinale auf sich aufmerksam. Der abschlussstarke offensive Mittelfeldspieler, der auch als Linksaußen eingesetzt werden kann, steuerte acht Treffer sowie zwei Vorlagen bei und sicherte sich den Titel des Torschützenkönigs. Neben dem Goldenen Schuh erhielt er zudem den Silbernen Ball als zweitbester Spieler des Turniers. Im Finale scheiterte das ÖFB-Team an Portugal.

In seiner U17-Laufbahn kommt Moser mittlerweile auf bereits 12 Tore in 18 Länderspielen. Auch bei seinem Verein in Liefering zählt er zum Stammpersonal: In acht der neun Zweitligapartien stand er von Beginn an auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor sowie eine Vorlage.