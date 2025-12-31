Nachdem es zuletzt hieß, der FC Barcelona habe sich aus dem Rennen um den auch von Bayern München und Liverpool umworbenen Innenverteidiger Marc Guehi von Crystal Palace zurückgezogen, scheint sich nun Barcas Erzrivale im Rennen um den englischen Nationalspieler positioniert zu haben.
Er scheint einen Wechsel nach Spanien zu bevorzugen! Real Madrid hat wohl schon erste Gespräche mit Transferflirt des FC Bayern München geführt
Informationen der spanischen Zeitung AS zufolge stehen die Königlichen in Kontakt mit den Vertretern des englischen Nationalspielers und haben bereits erste Gespräche geführt, um die Möglichkeit einer ablösefreien Verpflichtung im nächsten Sommer zu prüfen.
Dem Bericht zufolge würde Guehi einem Wechsel in die spanische Hauptstadt den Vorzug geben, wenn der Verein sein Interesse an ihm intensiviert. Da Guehi am 1. Januar in die letzten sechs Monate seines Vertrags im Selhurst Park geht, kann jeder Verein Vertragsgespräche mit dem Spieler und seinen Vertretern führen.
- (C)GettyImages
Guehi war schon fast in Liverpool
Schon im vergangenen Sommer galt ein Abschied von Palace so gut wie sicher, ein Wechsel nach Liverpool stand unmittelbar bevor. Letztlich stellte sich der Klub aus London kurz vor Schließung des Transferfensters allerdings quer, weil kein adäquater Ersatz gefunden werden könnte. Trainer Oliver Glasner soll sogar mit einem Rücktritt gedroht haben, wenn es dazu gekommen wäre. Hinterher dementierte er die Gerüchte aber öffentlich.
Bayern bleibt optimistisch, Guehi zu verpflichten
Die Reds sollen auf eine Zusammenarbeit nach der aktuellen Spielzeit hoffen, müssen sich dahingehend aber wohl nicht nur gegen Real, sondern auch den FC Bayern durchsetzen. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund haben dem Vernehmen nach schon ordentlich Vorarbeit geleistet, um die Weichen für den Zuschlag bei Guehi zu stellen. Es soll bereits Treffen mit Guehis Beratern gegeben haben, laut Sky ist im Januar zudem ein persönlicher Austausch zwischen Eberl und Guehi geplant.
Der 25-Jährige könnte den Kaderplatz von Min-Jae Kim einnehmen, der weiterhin als Verkaufskandidat gilt. Zunächst wollen die Bayern aber Klarheit bei Dayot Upamecano schaffen, dessen Arbeitspapier ebenfalls im Sommer ausläuft, auch er ist euorpaweit umworben. Zuletzt war jedoch übereinstimmend von einer Annäherung zwischen dem Abwehrchef und FCB berichtet worden.
Derweil ist ein Innenverteidiger-Domino in Europa schon vorprogrammiert, zahlreiche Topklubs könnten im Sommer Stammkräfte in der Abwehr ablösefrei verlieren. Während dies auf Upamecano und die Bayern zutrifft, handelt es sich beispielsweise bei Liverpool um Ibrahima Konate oder bei Real um Antonio Rüdiger.
Die Leistungsdaten von Marc Guehi bei Crystal Palace
- Spiele: 184
- Tore: 11
- Assists: 8