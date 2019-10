Serie A: FC Genua verpflichtet Thiago Motta als Nachfolger von Andreazzoli

Beim FC Genua läuft es sportlich derzeit alles andere als rund. Nun zog der Serie-A-Klub die Reißleine und verpflichtete einen neuen Cheftrainer.

Der italienische Erstligist hat Thiago Motta als neuen Trainer verpflichtet. Der 37 Jahre alte zweimalige Champions-League-Sieger übernimmt das Amt von Aurelio Andreazzoli (65), von dem sich der Tabellenvorletzte der am Dienstagmittag getrennt hatte. Genua war mit nur fünf Punkten aus acht Ligaspielen in die Saison gestartet, am vergangenen Sonntag hatte der Klub 1:5 bei Parma Calcio verloren.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Vor dem FC Genua hatten in der laufenden Saison der Serie A bereits Stadtrivale sowie der Trainerwechsel vorgenommen.

Motta war bei seiner ersten Trainerstation zuletzt für die U19 des französischen Topklubs Paris St. Germain zuständig, als Spieler bestritt der Brasilianer mit italienischer Staatsbürgerschaft in der Saison 2007/08 27 Spiele für Genua, ehe er zu Ligakonkurrent wechselte.