"Er persönlich ist auch genervt": Paul Pogbas Comeback in Monaco scheitert gerade kläglich

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung Sport denken die Monegassen darüber nach, sich schon im noch laufenden Transferfenster wieder von Pogba zu trennen. Sollte das nicht gelingen, verdichten sich die Anzeichen, dass es spätestens im Sommer mit der Zusammenarbeit wieder vorbei ist.

Bei Pogba bewahrheitet sich die Tatsache, dass es nach einer langen Auszeit meist genauso lange dauert, bis ein Spieler danach wieder auf seinem Top-Niveau angekommen ist. Vor rund zweieinhalb Jahren wurde er im September 2023 als Spieler von Juventus Turin positiv auf DHEA getestet – ein verbotenes Hormon, das den Testosteronspiegel steigern kann.

Er wurde von den italienischen Anti-Doping-Behörden mit einer vierjährigen Sperre belegt, die im Oktober 2024 nach einer Berufung auf 18 Monate reduziert wurde.

Mit der Verringerung seiner Sperre durfte Pogba im März 2025 wieder in Pflichtspielen auflaufen, doch Juventus hatte seinen Vertrag während der Sperre einvernehmlich mit ihm aufgelöst. Im Juni 2025 – fast zwei Jahre nach Beginn seiner Sperre – unterschrieb er schließlich bei der AS Monaco.