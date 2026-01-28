"Er persönlich ist auch genervt": Paul Pogbas Comeback in Monaco scheitert gerade kläglich

Es hätte das große Spiel des ersten Halbjahres von Paul Pogba für die AS Monaco werden sollen: Am Mittwoch kommt mit Juventus Turin das Ex-Team des Franzosen zum Liga-Duell der Champions League ins Fürstentum - und für beide Mannschaften geht es am letzten Spieltag noch um richtig viel. Pogba wird seinem Klub aber nicht helfen können, den Playoff-Platz zu sichern, denn er ist verletzt. Mal wieder.
Drei Blessuren zwangen ihn dazu, regelmäßige Pausen in der Hinrunde einzulegen, sodass aus dem geplanten großen Comeback des 32 Jahre alten Weltmeisters von 2018 inzwischen ein für alle Seiten unbefriedigender Zustand geworden ist. 30 Minuten stand Pogba erst für Monaco auf dem Platz - und das Experiment könnte angeblich viel schneller abgebrochen werden, als es der bis 2027 laufende Vertrag vermuten lässt.