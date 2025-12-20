Bayern Münchens Offensivspieler Luis Diaz hat verraten, welcher FCB-Star ihn nach seinem Wechsel vom FC Liverpool an die Säbener Straße im vergangenen Sommer besonders beeindruckt hat.
"Er macht Dinge im Training, die ich gar nicht glauben kann": Luis Diaz verrät, welcher Mitspieler ihn beim FC Bayern überrascht hat
FC Bayern: Luis Diaz ist begeistert von Harry Kane
"Harry Kane, wow. Er ist unglaublich", sagte Diaz im Interview mit dem Guardian. Von dem englischen Stürmerstar schwärmt der Kolumbianer ganz besonders und hebt das große Vergnügen hervor, nun mit ihm zusammenzuspielen.
"Ich habe ja schon gegen ihn gespielt, als er noch bei Tottenham war. Ich kannte ihn also bereits auf dem Platz, aber habe eben nie an seiner Seite gespielt. Ihn im Spiel zu erleben, ist die eine Sache, aber wenn man mit ihm die Kabine teilt und mit ihm trainiert, erhält man ja noch einmal ganz andere Einblicke. Die täglichen Dinge, die kleinen Details. Er hat mich überrascht", zeigte sich Diaz von Kane begeistert.
- AFP
Luis Diaz über Bayern Münchens Harry Kane: "Er ist so unglaublich gut"
Mit Liverpool war Diaz zweimal in der Premier League auf Kane und die Spurs getroffen. Mittlerweile stand er 21-mal gemeinsam mit ihm für Bayern auf dem Rasen und die beiden Offensivmänner harmonieren prächtig.
"Er macht Dinge im Training, die ich gar nicht glauben kann", führte Diaz zu Kanes herausragenden Fähigkeiten aus. "Er ist so unglaublich gut, wirklich. Er spielt so viel und macht dabei einfach alles: Er arbeitet gegen den Ball, ist am Kombinationsspiel beteiligt, verteidigt mit. Speziell in der Defensivarbeit ist er so leidenschaftlich und schießt trotzdem so viele Tore."
Kane lebe für Tore, betonte Diaz: "Er macht einfach alle rein. Und dazu ist er auch noch ein toller Mensch. Sehr bodenständig, Familie ist ihm wichtig - eine spektakuläre Person."
Luis Diaz und Harry Kane verstehen sich beim FC Bayern prächtig
Diaz war im Sommer für 70 Millionen Euro Ablöse aus Liverpool nach München gewechselt, hat bis 2029 unterschrieben. Bereits Ende September nach einem 4:0-Sieg gegen Werder Bremen hatte der 28-Jährige von Kane geschwärmt: "Er kann alles - Tore schießen, das Spiel lenken, sogar mit nach hinten arbeiten. Er hat mich wirklich überrascht. Ich freue mich sehr, jetzt zusammen mit ihm auf dem Platz zu stehen", sagte er seinerzeit der Bild.
Kane ist derweil umgekehrt auch von Diaz begeistert, lobte nach dessen sehenswertem Tor gegen Union Berlin Anfang November: "Wie er den Ball im Spiel gehalten hat, am Verteidiger vorbei kam und dann auch noch traf, war ganz besonders. Ein wirklich sehr, sehr besonderes Tor", lobte er und betonte, dass der kolumbianische Nationalspieler "solche Sachen schon die ganze Saison über" mache.
- Getty Images Sport
Harry Kane peilt Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski an
Kane hatte schon in seinen ersten beiden Bayern-Jahren getroffen wie am Fließband, diese Saison könnte der 32-Jährige nochmal einen draufsetzen. Wettbewerbsübergreifend steht er bei 29 Toren in 24 Einsätzen, in der Bundesliga jagt er mit 18 Treffern nach 14 Partien den Tor-Rekord von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. "Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte", sagte Kane kürzlich, als er bei Sky darauf angesprochen wurde. Lewandowski hatte in der Saison 2020/21 41-mal im deutschen Oberhaus getroffen.
Diaz schlug indes ebenfalls voll ein, zeigte schon mehrere Gala-Auftritte im Bayern-Trikot. In bisher 21 Einsätzen für den deutschen Rekordmeister gelangen ihm zwölf Tore und sieben Assists.
Luis Diaz und Harry Kane beim FC Bayern in der Saison 2025/26
Luis Diaz:
- Einsätze: 21
- Tore: 12
- Assists: 7
Harry Kane:
- Einsätze: 24
- Tore: 29
- Assists: 3
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane hat in seiner Karriere als Profifußballer bislang noch keinen Titel auf Vereinsebene gewonnen. Dennoch wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh (ein Mal), dem Spieler der Saison (vier Mal) sowie dem Torschützenkönig (neun Mal).
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.