"Er läuft für mich unter dem Radar": Schnappt sich der BVB ein Zweikampfmonster?

Als der VfB Stuttgart Anfang November zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League ranmusste, rückte Ramon Hendriks für ein paar Tage in den Fokus. Der Innenverteidiger hat den Großteil seiner bisherigen Fußballerkarriere beim niederländischen Spitzenklub verbracht. Feyenoord war es auch, das Hendriks im Juli 2024 für eine heute lächerlichen Betrag von 700.000 Euro an die Schwaben abgab. Trainer Sebastian Hoeneß nutzte den Trubel rund um die Partie damals, um zu betonen, dass sein Verteidiger mehr Anerkennung verdient: "Er läuft für mich unter dem Radar, er hat mehr Fokus verdient."

Seitdem sind keine drei Monate vergangen - und Hoeneß' Aussagen wirken aktueller denn je. Mehrere Topvereine zeigten inzwischen Interesse an Hendriks. Zunächst berichteten einige Medien über Premier-League-Klub Nottingham Forest - wo mit George Syrianos ein ehemaliger Stuttgarter Analyst heute als Technischer Direktor die Fäden zieht -, wenig später gesellte sich mit Borussia Dortmund auch ein Bundesliga-Rivale hinzu. Laut dem kicker beobachten die Dortmunder die Situation des 24-Jährigen genau.

Einen Winterwechsel schloss Stuttgart allerdings aus - und diese klare Haltung galt natürlich nicht nur für Nottingham, sondern für alle Interessenten, also auch für den BVB. Die Dortmunder selbst hatten jedoch ohnehin nicht geplant, Hendriks bereits im Winter zu holen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte gegenüber Sky: "Wir vertrauen dem Kader und haben uns nach internen Überlegungen entschieden, auf der Position nichts mehr zu machen. Es wird keinen weiteren Neuzugang bei Borussia Dortmund geben."

Hendriks selbst hielt sich bedeckt. "Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart."