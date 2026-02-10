Während bei Borussia Dortmund die Zukunft von Nico Schlotterbeck und Kapitän Emre Can noch ungewiss ist, bereiten sich die Westfalen offenbar auf alle Szenarien vor. Kürzlich berichtete der kicker über ein Interesse an Ramon Hendriks vom VfB Stuttgart. Der 24-Jährige hatte nach seiner Ankunft bei den Schwaben 2024 anfangs Schwierigkeiten, ist mittlerweile jedoch ein unverzichtbarer Bestandteil von Trainer Sebastian Hoeneß' Team.
"Er läuft für mich unter dem Radar": Schnappt sich der BVB ein Zweikampfmonster?
Als der VfB Stuttgart Anfang November zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League ranmusste, rückte Ramon Hendriks für ein paar Tage in den Fokus. Der Innenverteidiger hat den Großteil seiner bisherigen Fußballerkarriere beim niederländischen Spitzenklub verbracht. Feyenoord war es auch, das Hendriks im Juli 2024 für eine heute lächerlichen Betrag von 700.000 Euro an die Schwaben abgab. Trainer Sebastian Hoeneß nutzte den Trubel rund um die Partie damals, um zu betonen, dass sein Verteidiger mehr Anerkennung verdient: "Er läuft für mich unter dem Radar, er hat mehr Fokus verdient."
Seitdem sind keine drei Monate vergangen - und Hoeneß' Aussagen wirken aktueller denn je. Mehrere Topvereine zeigten inzwischen Interesse an Hendriks. Zunächst berichteten einige Medien über Premier-League-Klub Nottingham Forest - wo mit George Syrianos ein ehemaliger Stuttgarter Analyst heute als Technischer Direktor die Fäden zieht -, wenig später gesellte sich mit Borussia Dortmund auch ein Bundesliga-Rivale hinzu. Laut dem kicker beobachten die Dortmunder die Situation des 24-Jährigen genau.
Einen Winterwechsel schloss Stuttgart allerdings aus - und diese klare Haltung galt natürlich nicht nur für Nottingham, sondern für alle Interessenten, also auch für den BVB. Die Dortmunder selbst hatten jedoch ohnehin nicht geplant, Hendriks bereits im Winter zu holen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte gegenüber Sky: "Wir vertrauen dem Kader und haben uns nach internen Überlegungen entschieden, auf der Position nichts mehr zu machen. Es wird keinen weiteren Neuzugang bei Borussia Dortmund geben."
Hendriks selbst hielt sich bedeckt. "Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart."
Ramon Hendriks als möglicher Schlotterbeck-Nachfolger beim BVB?
Für die Schwarzgelben wird ohnehin erst der Sommer interessant - vor allem in der Verteidigung könnte es ein wegweisender Transferzeitraum werden. Ende Juni laufen die Verträge von Niklas Süle und Kapitän Emre Can aus. Doch besonders hinter der Zukunft von Nico Schlotterbeck steht ein großes Fragezeichen: Während der BVB unbedingt mit seinem Star den bis 2027 laufenden Vertrag verlängern möchte, zögert der Nationalspieler weiterhin. Gleichzeitig sollen auch der FC Bayern München, der FC Barcelona, Real Madrid und Liverpool Interesse an ihm zeigen.
In Dortmund ist man sich eines möglichen Abgangs bewusst und bereitet sich offenbar auf alle Szenarien vor - hier kommt womöglich Hendriks ins Spiel, der übrigens wie Schlotterbeck über einen starken linken Fuß verfügt.
Der Niederländer hat in den vergangenen Monaten eine "außergewöhnliche Entwicklung" hingelegt, so betonte es Hoeneß selbst. Dabei begann seine Zeit am Neckar alles andere als einfach: In seinen ersten sechs Bundesligaspielen stand er insgesamt nur eine Minute auf dem Platz, viermal saß er ohne Einsatz auf der Bank, einmal wurde er gar nicht berücksichtigt. Sein erstes Mal in der Startelf erlebte er bei der 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern im Oktober 2024.
Auch in den Wochen darauf blieb Hendriks meist nur Ersatzspieler, ehe er in der Rückrunde immer mehr Spielzeit erhielt - eingebunden in eine stark besetzte Abwehrreihe mit Spielern wie Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Ameen Al-Dakhil und Maximilian Mittelstädt.
- IMAGO / STEINSIEK.CH
Ramon Hendriks ist bester Zweikämpfer der Bundesliga
Auch die Saison 2025/26 begann für Ramon Hendriks zuerst zurückhaltend. Hoeneß setzte in der Innenverteidigung neben Chabot zunächst auf Jeltsch und Luca Jaquez und rotierte angesichts der Dreifachbelastung fast von Spieltag zu Spieltag. Hendriks profitierte schließlich auch von einer Muskelverletzung Jeltschs und von seiner eigenen Flexibilität, denn neben der Innenverteidigung kann der Niederländer auch auf der linken Abwehrseite spielen - ein Luxus, von dem Hoeneß regelmäßig Gebrauch macht.
Spätestens seit Wiederbeginn der Meisterschaft nach der Winterpause ist Hendriks aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Im neuen Jahr stand er in allen fünf Ligaspielen von Beginn an auf dem Platz und bestätigte das Vertrauen mit starken Leistungen. Laut Opta wies Hendriks bis Mitte Januar die beste Zweikampfquote der Liga auf: 72,4 Prozent seiner Duelle gewann er. Beim 1:1 gegen Union Berlin gelangen ihm allein beeindruckende 16 gewonnene Zweikämpfe.
"Die Statistik überrascht mich nicht. Er hat Spieltempo, verteidigt sehr offensiv. Ich habe immer gesagt, dass wir mit ihm viel Freude haben werden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis bei ihm der Knoten platzt. Er ist hinten eine Bank", lobte Kapitän Atakan Karazor. Auch Wohlgemuth schwärmte: "Ramon hat ein sehr gutes offensives Dribbling und kann viele Meter machen, dabei die gegnerischen Linien überlaufen. Neben seiner Zweikampfstärke, die für uns entscheidend ist, hat er oft den richtigen Moment - wie bei seiner Torvorlage."
Dass Ramon Hendriks derzeit in Topform ist, spiegelt sich auch in der Leistung des gesamten VfB Stuttgart wider. Die Schwaben patzten zwar am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli, waren in den sieben Spielen zuvor jedoch ungeschlagen. Aktuell liegen sie in der Bundesliga-Tabelle auf Platz fünf. "Ich schätze mich sehr glücklich, Ramon in der Mannschaft zu haben, weil er ein unermüdlicher Fighter ist. Er ist ein Spieler, auf den du dich zu 1.000 Prozent verlassen kannst. Er trägt dazu bei, viele Duelle zu gewinnen, die er immer mit voller Intensität und Leidenschaft führt", lobte Hoeneß.
Ramon Hendriks: Die Statistiken in der Saison 2025/26
Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 18 0 1 Europa League 8 0 0 DFB-Pokal 4 0 1 DFL-Supercup 1 0 0 Gesamt 31 0 2