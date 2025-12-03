Nach Informationen des Sunderland Echo könnte Jobe Bellingham den BVB im Winter per Leihe verlassen, der seit seinem Wechsel vom AFC Sunderland bei Borussia Dortmund bislang nicht auf die gewünschte Spielzeit kommt.
Es wäre ein schneller Abschied aus der Bundesliga: Schnappt sich Jürgen Klopp BVB-Star Jobe Bellingham?
Jürgen Klopp kümmert sich auch um den Paris FC
Demnach soll Paris FC, das auch dem Red-Bull-Kosmos angehört, seine Fühler nach dem englischen Mittelfeldspieler ausgestreckt haben, der. Der Brausehersteller besitzt elf Prozent der Vereinsanteile und kümmert sich in Person von Jürgen Klopp (Head of Global Soccer) und Mario Gomez (Technischer Direktor) um das Sportliche bei dem französischen Hauptstadtklub.
Dem Bericht des Sunderland Echo zufolge, der aufgrund von Bellinghams Vergangenheit in der Industriestadt noch nah mit dem Spieler verbunden zu sein scheint, soll auch der 20-Jährige selbst für mehr Spielpraxis mit einem Leihgeschäft zur Rückrunde liebäugeln. In Folge seines Transfers für rund 30 Millionen Euro Ablöse kam er unter Trainer Niko Kovac bisher nur unregelmäßig zum Einsatz. Dementsprechend halten sich schon länger Gerüchte um einen Biltz-Abschied des jungen Engländers. Ein Verkauf ist für den BVB laut der Bild-Zeitung allerdings ausgeschlossen. Unter anderem war auch Manchester United Interesse nachgesagt worden, was bei Bellingham dem Vernehmen nach aber nicht auf Gegenliebe stieß.
- Getty
Jobe Bellingham unzufrieden beim BVB?
Insbesondere in den ersten Wochen tat sich Bellingham schwer, in der Bundesliga Fuß zu fassen, obwohl er für Premier-League-Aufsteiger Sunderland zuvor noch unangefochtener Stamm- und Führungsspieler gewesen war. Bereits nach dem Auftaktspiel gegen den 1. FC St. Pauli soll sich sein Vater Mark deshalb bereits ein Wortgefecht mit Sportdirektor Sebastian Kehl geliefert haben, etwaige Gerüchte um weitere Diskussionen wurden dementiert. Klopp und Co. könnten Bellingham in Paris wohl deutlich mehr Spielzeit versprechen, der Aufsteiger steht derzeit auf Platz 13 in der Ligue 1.
Der BVB hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge allerdings bei weitem noch nicht den Glauben an Bellinghams Durchbruch verloren. In den vergangenen Wochen seien deshalb auch viele Einzelgespräche mit der Spielerseite geführt worden. Zudem erhält er auch öffentlich Rückendeckung, wie zuletzt von Geschäftsführer Lars Ricken in der Sport Bild: "Wir sind extrem froh darüber, das Jobe ein Teil davon ist. Wir denken da nicht nur von Spiel zu Spiel. Er hat einen langfristigen Vertrag und wir freuen uns, dass er Teil der BVB-Familie ist."
Jobe Bellingham: Die Leistungsdaten beim BVB in dieser Saison
- Spiele: 20
- Tore: 0
- Assists: 2