Es wäre ein schneller Abschied aus der Bundesliga: Schnappt sich Jürgen Klopp BVB-Star Jobe Bellingham?

Bislang läuft es für Jobe Bellingham noch nicht wie gewünscht beim BVB. Im Winter steht eine Leihe im Raum, für die auch Jürgen Klopp sorgen könnte.

Nach Informationen des Sunderland Echo könnte Jobe Bellingham den BVB im Winter per Leihe verlassen, der seit seinem Wechsel vom AFC Sunderland bei Borussia Dortmund bislang nicht auf die gewünschte Spielzeit kommt.

