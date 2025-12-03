Es wäre ein schneller Abschied aus der Bundesliga: Schnappt sich Jürgen Klopp BVB-Star Jobe Bellingham?

Demnach soll Paris FC, das auch dem Red-Bull-Kosmos angehört, seine Fühler nach dem englischen Mittelfeldspieler ausgestreckt haben, der. Der Brausehersteller besitzt elf Prozent der Vereinsanteile und kümmert sich in Person von Jürgen Klopp (Head of Global Soccer) und Mario Gomez (Technischer Direktor) um das Sportliche bei dem französischen Hauptstadtklub.

Dem Bericht des Sunderland Echo zufolge, der aufgrund von Bellinghams Vergangenheit in der Industriestadt noch nah mit dem Spieler verbunden zu sein scheint, soll auch der 20-Jährige selbst für mehr Spielpraxis mit einem Leihgeschäft zur Rückrunde liebäugeln. In Folge seines Transfers für rund 30 Millionen Euro Ablöse kam er unter Trainer Niko Kovac bisher nur unregelmäßig zum Einsatz. Dementsprechend halten sich schon länger Gerüchte um einen Biltz-Abschied des jungen Engländers. Ein Verkauf ist für den BVB laut der Bild-Zeitung allerdings ausgeschlossen. Unter anderem war auch Manchester United Interesse nachgesagt worden, was bei Bellingham dem Vernehmen nach aber nicht auf Gegenliebe stieß.