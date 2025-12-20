Demnach ist die Wahl auf Jeremy Arevalo vom spanischen Zeitligisten Racing Santander gefallen. Von einem Interesse der Stuttgarter an dem 20-Jährigen war bereits im November berichtet worden. Als einer von vielen stand er auf der beinahe wöchentlich wachsenden Kandidatenliste von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner. Darunter tummelten sich dem Vernehmen nach auch Namen wie Niclas Füllkrug (West Ham United, bald wohl AC Milan), Younes Ebnoutalib (SV Elversberg) oder William Osula. Letzteren zieht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge nun von Newcastle United zu Eintracht Frankfurt.
Er kommt aus Spaniens zweiter Liga: VfB Stuttgart erfüllt Trainer Sebastian Hoenneß mit langer Verspätung einen Transfer-Wunsch
Für Arevalo muss der VfB indes tief in die Geldbörse greifen. Die Stuttgarter machen wohl von einer Ausstiegsklausel in dem ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag des 1,82 Meter große Linksfußes Gebrauch, die sich auf sieben Millionen Euro beläuft. Schon länger sollen Wohlgemuth und Co. ein Auge auf den Torjäger geworfen haben, auch Racing Straßburg und der AS Rom war Interesse nachgesagt worden.
- imago images / Ricardo Larreina Amador
Trifft Arevalo auch bei der WM 2026 auf seine neuen Teamkollegen?
Bei acht Toren in bislang 18 Saisonspielen für den Tabellenführer in LaLiga 2 wirkt die Ablöse auf den ersten Blick durchaus üppig, doch Arevalo bringt jede Menge Potenzial mit. Trotz seines bulligen Auftretens ist der er technisch sehr versiert. Im November debütierte der gebürtige Spanier zudem für die Nationalmannschaft Ecuadors. Womöglich schafft er es auch mit der zur Weltmeisterschaft in Nordamerika im kommenden Sommer, sollte er sein Können auch beim VfB unter Beweis stellen. Dann würde es auch zum Wiedersehen mit einigen seiner voraussichtlich neuen Teamkollegen kommen, in der Gruppenphase kommt es schließlich zum Duell zwischen den Südamerikanern und Deutschland.
Einer der Gegner dann könnte Deniz Undav sein. Der 29-Jährige befindet sich seit seiner überstandener Knieverletzung in bestechender Form und führt die Torschützenliste der Bundesliga gemeinsam mit acht Treffern in elf Partien gemeinsam mit Eintracht Frankfurts Jonathan Burkardt an - zumindest, wenn man Harry Kane vom FC Bayern München einer eigenen Liga zuordnet (18 Tore).
Warum braucht der VfB dann überhaupt einen neuen Stürmer? Bei genauerem Hinsehen liegt die Antwort auf der Hand. Hoeneß hat schlichtweg kaum Alternativen zur Verfügung, sollte Undav mal einen schlechten Tag erwischen oder sich erneut verletzen. Dies wurde auch beim 0:0 gegen die TSG Hoffenheim am Samstag deutlich. Obwohl es an Durchschlagskraft fehlte, wechselte der Neffe von Bayern-Patron Uli lediglich zweimal - und in Chris Führich sogar nur einmal offensiv. Für ihn ging Tiago Tomas runter, der sich in dieser Spielzeit auch schon in der Sturmspitze versucht. Wie auch Badredina Bouanani. Allerdings eher notgedrungen, beide bringen ihre Stärken mehr aus der Tiefe kommend zur Geltung. Darüber hinaus weilt Bilal El Khannouss mit Marokko beim Afrika Cup.
Nach Woltemade-Wechsel: Hoeneß beschwerte sich öffentlich
Da bliebe noch das Mysterium um Ermedin Demirovic, der nach seinem überragenden Einstand in die neue Spielzeit (fünf Tore) aber bereits seit Anfang Oktober aufgrund einer komplizierten Fußverletzung aussetzen muss. Der Heilungsprozess ist langwierig, sein Comeback verschob sich zuletzt immer weiter nach hinten. Wann er wieder mitwirken kann, ist unklar. Im Europa-League-Kader ist der Bosnier bis zum Ende der Ligaphase Ende Januar jedenfalls nicht mehr registriert. Erst in der K.o.-Phase dürfte er wieder berücksichtigt werden.
Verstärkung in der Offensive ist also angebracht, hinsichtlich der Dreifachbelastung sogar notwendig. Nicht von ungefähr wählte Hoeneß nach dem Woltemade-Wechsel ungewöhnlich klare Worte in Richtung der Kaderplaner über die bis dato getätigten Transfers. "Fakt ist, dass es für uns ein herber Verlust ist. Wir haben uns im Sommer letzten Jahres ein paar Dinge vorgenommen, die wir umsetzen wollten. Und ich muss ganz deutlich sagen, dass es auch, bevor der Nick jetzt transferiert wurde, noch nicht ganz gelungen ist, diese Dinge umzusetzen", sagte er damals.
Zwei bzw. drei Tage später stießen Bouanani und El Khannouss zur Mannschaft, die jedoch - inzwischen bewiesenermaßen - keine direkten Ersatz für Woltemade darstellen. Daher bemühte sich der VfB in Hyeon-gyu Oh vom KRC Genk um einen weiteren Knipser, machte die Rechnung aber nicht mit dessen Körper. Der Südkoreaner rasselte am Deadline Day kurzerhand durch den Medizincheck.
Die nicht enden wollende Suche nach einem Stürmer scheint rund sechs Monate später endlich beendet zu sein. Nun liegt es an Arevalo, Hoeneß zu besänftigen.
- Getty
VfB Stuttgart vor Transfer: Die Leistungsdaten von Jeremy Arevalo
Spiele 18 Tore 8 Assists 0