Er kommt aus Spaniens zweiter Liga: VfB Stuttgart erfüllt Trainer Sebastian Hoenneß mit langer Verspätung einen Transfer-Wunsch

Bei acht Toren in bislang 18 Saisonspielen für den Tabellenführer in LaLiga 2 wirkt die Ablöse auf den ersten Blick durchaus üppig, doch Arevalo bringt jede Menge Potenzial mit. Trotz seines bulligen Auftretens ist der er technisch sehr versiert. Im November debütierte der gebürtige Spanier zudem für die Nationalmannschaft Ecuadors. Womöglich schafft er es auch mit der zur Weltmeisterschaft in Nordamerika im kommenden Sommer, sollte er sein Können auch beim VfB unter Beweis stellen. Dann würde es auch zum Wiedersehen mit einigen seiner voraussichtlich neuen Teamkollegen kommen, in der Gruppenphase kommt es schließlich zum Duell zwischen den Südamerikanern und Deutschland.

Einer der Gegner dann könnte Deniz Undav sein. Der 29-Jährige befindet sich seit seiner überstandener Knieverletzung in bestechender Form und führt die Torschützenliste der Bundesliga gemeinsam mit acht Treffern in elf Partien gemeinsam mit Eintracht Frankfurts Jonathan Burkardt an - zumindest, wenn man Harry Kane vom FC Bayern München einer eigenen Liga zuordnet (18 Tore).

Warum braucht der VfB dann überhaupt einen neuen Stürmer? Bei genauerem Hinsehen liegt die Antwort auf der Hand. Hoeneß hat schlichtweg kaum Alternativen zur Verfügung, sollte Undav mal einen schlechten Tag erwischen oder sich erneut verletzen. Dies wurde auch beim 0:0 gegen die TSG Hoffenheim am Samstag deutlich. Obwohl es an Durchschlagskraft fehlte, wechselte der Neffe von Bayern-Patron Uli lediglich zweimal - und in Chris Führich sogar nur einmal offensiv. Für ihn ging Tiago Tomas runter, der sich in dieser Spielzeit auch schon in der Sturmspitze versucht. Wie auch Badredina Bouanani. Allerdings eher notgedrungen, beide bringen ihre Stärken mehr aus der Tiefe kommend zur Geltung. Darüber hinaus weilt Bilal El Khannouss mit Marokko beim Afrika Cup.