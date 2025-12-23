Im Mai avancierte Harry Howell zum jüngsten Debütanten in der Vereinsgeschichte von Brighton & Hove Albion in der Premier League. Schon bald könnte er im Trikot von Bayer Leverkusen zu sehen sein.
Er könnte in die Fußstapfen von Florian Wirtz treten! Bayer Leverkusen offenbar heiß auf englisches Supertalent
Howell spielt hauptsächlich für Brightons U21
Wie Sky berichtet, hat die Werkself ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen und lotet demnach einen Transfer für den kommenden Sommer aus. Erste Gespräche mit der Spieler- und Vereinsseite seien bereits geführt worden.
Howell gilt als eines der größten Offensiv-Talente Englands, spielt bei den Profis der Seagulls aktuell aber nur eine untergeordnete Rolle. Offiziell gehört der Zehner, der auch auf dem rechten Flügel agieren kann, Brightons U21-Kader an. Der endgültige Sprung nach oben scheint aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
- Getty Images Sport
Howell mit drei Torbeteiligungen in zwei Spielen
Bereits nach seinem Debüt im Alter von 17 Jahren und 29 Tagen schwärmte Trainer Fabian Hürzeler von Howell. Der Teenager ist laut dem Deutschen ein "besonderer" Spieler, der ihn im Training wirklich beeindruckt habe.
Seitdem sprangen zwei weitere Einsätze für Brighton heraus, beide im Carabao Cup. In diesem gelangen ihm ein Tor und zwei Assists. Bei einem Wechsel nach Leverkusen wäre er nach Jarell Quansah und Callum Hudson-Odoi der erst dritte Engländer, der mit dem Bayer-Kreuz aufläuft.
- AFP
Leverkusen kann ab Januar wohl 80 Mio. Euro ausgeben
Allerdings sollen dem Bericht zufolge auch andere Vereine aus der Bundesliga Interesse an Howell zeigen. Um welche es sich dabei handelt, ist allerdings unklar. In Leverkusen könnte er derweil in die Fußstapfen von Florian Wirtz und Kai Havertz treten, die sich beide in jungen Jahren bei der Werkself in die Weltspitze spielten. Allerdings ist die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld groß. Auch Malik Tillman, Ibrahim Maza oder Eliesse Ben Seghir können auf jener Position agieren.
An Geld mangelt es Bayer derweil nicht. Laut dem kicker stehen bereits ab Januar 80 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung.
Bayer Leverkusen: Die nächsten Spiele
- Samstag, 20. Dezember 18.30 Uhr: RB Leipzig - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- Samstag, 10. Januar 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (Bundesliga)
- Dienstag, 13. Januar 20.30 Uhr: Hamburger SV - Bayer Leverkusen (Bundesliga)