Er könnte in die Fußstapfen von Florian Wirtz treten! Bayer Leverkusen offenbar heiß auf englisches Supertalent

Wie Sky berichtet, hat die Werkself ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen und lotet demnach einen Transfer für den kommenden Sommer aus. Erste Gespräche mit der Spieler- und Vereinsseite seien bereits geführt worden.

Howell gilt als eines der größten Offensiv-Talente Englands, spielt bei den Profis der Seagulls aktuell aber nur eine untergeordnete Rolle. Offiziell gehört der Zehner, der auch auf dem rechten Flügel agieren kann, Brightons U21-Kader an. Der endgültige Sprung nach oben scheint aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein.