Der ehemalige Fußball-Rentner glänzt bei seinem neuen Klub - und arbeitet sich in einer Rekord-Rangliste weit nach vorne.

Barcelonas Torhüter Wojciech Szczesny kann seine Serie an ungeschlagenen Spielen seit seinem Debüt bei den Blaugrana am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Borussia Dortmund auf 23 ausbauen. Damit würde er mit der Klub-Legende Johan Cruyff gleichziehen, der dies in der Saison 1973/74 ebenfalls gelang.