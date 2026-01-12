Er kam vom FC Liverpool und geht als einer der größten Transferflops der Vereinsgeschichte ein: Erlösung für Bundesligist?

Keita war im Sommer 2023 mit großen Erwartungen vom FC Liverpool nach Bremen gewechselt, kam aufgrund zahlreicher Verletzungen aber kaum zum Einsatz. Zudem leistete sich der inzwischen 30-Jährige dem Vernehmen nach einige Undiszipliniertheiten. So zum Beispiel im April 2024, als er sich vor dem Gastspiel gegen Bayer Leverkusen geweigert hatte, in den Bus zu steigen und stattdessen nach Hause fuhr.

Es folgte eine Suspendierung bis Saisonende, ehe Keita im Laufe der vergangenen Spielzeit ausgemustert und im Januar 2025 nach Budapest verliehen wurde. Dort kam er innerhalb eines Jahres immerhin auf 28 Einsätze - immerhin 23-mal häufiger als für Werder.

Keitas Vertrag läuft am Saisonende aus. Durch eine Einigung über einen vorzeitigen Abschied würde Bremen sich zumindest das Gehalt des Guineers sparen und womöglich sogar eine kleine Ablösesumme kassieren. Anschließend dürfte er als einer der größten Transferflops der Vereinsgeschichte eingehen.