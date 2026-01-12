Die Wege von Werder Bremen und Naby Keita könnten sich im Winter endgültig trennen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, darf sich der Bundesligist Hoffnungen auf einen Abnehmer für das Missverständnis machen.
Er kam vom FC Liverpool und geht als einer der größten Transferflops der Vereinsgeschichte ein: Erlösung für Bundesligist?
Keita war zuletzt für ein Jahr nach Budapest verliehen
Demnach liege dem SVW ein Angebot aus der Chinese Super League vor. Um welchen Verein es sich dabei handelt, geht aus dem Bericht des Boulevardblatts nichts hervor.
Zudem könne sich Ferencvaros Budapest, wohin Keita noch bis zum 15. Januar ausgeliehen ist, eine Festverpflichtung vorstellen. Allerdings wollen die Ungarn die vereinbarte Kaufoption von unbekannter Höhe nicht ziehen, heißt es.
- Getty
Keita wurde sogar von Werder Bremen suspendiert
Keita war im Sommer 2023 mit großen Erwartungen vom FC Liverpool nach Bremen gewechselt, kam aufgrund zahlreicher Verletzungen aber kaum zum Einsatz. Zudem leistete sich der inzwischen 30-Jährige dem Vernehmen nach einige Undiszipliniertheiten. So zum Beispiel im April 2024, als er sich vor dem Gastspiel gegen Bayer Leverkusen geweigert hatte, in den Bus zu steigen und stattdessen nach Hause fuhr.
Es folgte eine Suspendierung bis Saisonende, ehe Keita im Laufe der vergangenen Spielzeit ausgemustert und im Januar 2025 nach Budapest verliehen wurde. Dort kam er innerhalb eines Jahres immerhin auf 28 Einsätze - immerhin 23-mal häufiger als für Werder.
Keitas Vertrag läuft am Saisonende aus. Durch eine Einigung über einen vorzeitigen Abschied würde Bremen sich zumindest das Gehalt des Guineers sparen und womöglich sogar eine kleine Ablösesumme kassieren. Anschließend dürfte er als einer der größten Transferflops der Vereinsgeschichte eingehen.
Die Profi-Stationen von Naby Keita
- 2013 - 2013: Horoya AC
- 2013 - 2014: FC Istres
- 2014 - 2016: RB Salzburg
- 2016 - 2018: RB Leipzig
- 2018 - 2023: FC Liverpool
- 2023 - heute: SV Werder Bremen
- 2025 - 2026: Ferencvaros Budapest (Leihe)