C. Ronaldo

Angeblich will Cristiano Ronaldo unbedingt ein Pflichtspiel mit seinem Sohn machen. Er spricht über das Potenzial des Youngsters.

Cristiano Ronaldo hat von seinem ältesten Sohn Cristiano Jr. geschwärmt, der aktuell in der Jugendabteilung des CR7-Klubs Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt. Der 39-Jährige traut 'Cristianinho' viel zu und sieht den Teenager bei seiner Entwicklung weiter, als er selbst in diesem Alter war.