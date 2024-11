C. Ronaldo

LeBron James hat sich den Traum erfüllt, mit seinem Sohn Bronny in einem NBA-Team zu spielen. Ziehen Cristiano Ronaldo und Cristiano jr. bald nach?

Auch mit bald 40 Jahren ist ein Karriereende von Cristiano Ronaldo noch nicht in Sicht. In einem Interview mit dem Youtuber "Mr Beast" hat er nun darüber gesprochen, ob er sich vorstellen kann, mit seinem 14-jährigen Sohn in einem Team aufzulaufen.