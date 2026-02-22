"Er ist so komplett": Ein unerwarteter Schlüsselspieler von Manchester City lässt Pep Guardiola schwärmen

"Nico gibt uns diese Körperlichkeit, die wir im Zentrum brauchen", sagte Guardiola bei TNT Sports über die Bedeutung des 20-Jährigen, dem am Samstagabend beide Tore für City gelungen waren. "Er spielt jetzt auch auf seiner Position, die er früher immer gespielt hat. Er ist so komplett und noch so jung - ich bin sehr erfreut, dass unsere Akademie solch unglaubliche Spieler wie Nico, Phil (Foden, d. Red.) oder Rico (Lewis, d. Red.) nach oben bringt."

O'Reilly, in Manchester geboren, hatte sich bereits als Achtjähriger Citys Nachwuchsabteilung angeschlossen, ist ein echtes Eigengewächs der Skyblues. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft und sammelte gegen Ende der Spielzeit einige Startelfeinsätze in der Premier League.

In der laufenden Saison fügte er diesen zahlreiche weitere hinzu, inzwischen darf sich O'Reilly getrost als Stammspieler in der Guardiola-Elf bezeichnen. Und während der spanische Coach ihn zunächst meist als Linksverteidiger aufbot, ist O'Reilly zuletzt ins Mittelfeld vorgerückt. Im Nachwuchsbereich war das die angestammte Position des Engländers gewesen, bei Guardiola nahm er nun zuletzt entweder eine Rolle im Mittelfeldzentrum oder wie gegen Newcastle auf der linken Offensivseite ein.