"Er ist so komplett": Ein unerwarteter Schlüsselspieler von Manchester City lässt Pep Guardiola schwärmen

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat nach dem 2:1-Sieg gegen Newcastle United im Premier-League-Spiel am Samstagabend ein Sonderlob an Nico O'Reilly verteilt.
Pep Guardiola begeistert von Nico O'Reilly: "Gibt uns, was wir im Zentrum brauchen"
"Nico gibt uns diese Körperlichkeit, die wir im Zentrum brauchen", sagte Guardiola bei TNT Sports über die Bedeutung des 20-Jährigen, dem am Samstagabend beide Tore für City gelungen waren. "Er spielt jetzt auch auf seiner Position, die er früher immer gespielt hat. Er ist so komplett und noch so jung - ich bin sehr erfreut, dass unsere Akademie solch unglaubliche Spieler wie Nico, Phil (Foden, d. Red.) oder Rico (Lewis, d. Red.) nach oben bringt."
O'Reilly, in Manchester geboren, hatte sich bereits als Achtjähriger Citys Nachwuchsabteilung angeschlossen, ist ein echtes Eigengewächs der Skyblues. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft und sammelte gegen Ende der Spielzeit einige Startelfeinsätze in der Premier League.
In der laufenden Saison fügte er diesen zahlreiche weitere hinzu, inzwischen darf sich O'Reilly getrost als Stammspieler in der Guardiola-Elf bezeichnen. Und während der spanische Coach ihn zunächst meist als Linksverteidiger aufbot, ist O'Reilly zuletzt ins Mittelfeld vorgerückt. Im Nachwuchsbereich war das die angestammte Position des Engländers gewesen, bei Guardiola nahm er nun zuletzt entweder eine Rolle im Mittelfeldzentrum oder wie gegen Newcastle auf der linken Offensivseite ein.
Nico O'Reilly ist mittlerweile englischer Nationalspieler
In der 14. Minute hatte O'Reilly City gegen die Magpies mit einem satten Linksschuss aus 16 Metern in Führung gebracht. Gut zehn Minuten später traf er nach Newcastles zwischenzeitlichem Ausgleich dann per Kopf zum 2:1-Endstand.
Bereits zehn Tage zuvor hatte O'Reilly auch beim 3:0 gegen Fulham getroffen, insgesamt steht er diese Saison nun bei sechs Toren und fünf Assists in 39 Einsätzen. Seine starke Entwicklung bei City hatte O'Reilly auch sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft eingebracht. Mitte November stand er im WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien (2:0) erstmals für die Three Lions auf dem Platz und drei Tage später beorderte Englands Trainer Thomas Tuchel ihn dann auch beim 2:0 in Albanien in die Startelf. O'Reilly darf sich also berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im englischen Kader für die WM im Sommer machen.
Auch ein Ex-City-Star lobt Nico O'Reilly
Derweil hat auch Ex-City-Verteidiger Joleon Lescott eine hohe Meinung von O'Reilly. "Wenn du in solch einer großen Mannschaft in einer entscheidenden Phase der Saison die Möglichkeit bekommst, auf deiner besten Position zu spielen, weil der Trainer dir vertraut, dass du das Spiel derart beeinflussen kannst wie er es tut - das wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben", meinte der ehemalige englische Nationalspieler bei BBC Sport.
Der 1,93-Meter-Hüne sei aus Guardiolas Elf mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken, findet Lescott, der von 2009 bis 2014 für City spielte: "Das ist leicht gesagt, nachdem er zwei Tore geschossen hat. Aber schon in den Spielen davor hat er mit seiner Athletik beeindruckt und dabei gezeigt, dass er dem Team im Umschaltspiel - sei es nach vorne oder nach hinten - enorm weiterhelfen kann."
Dass City in O'Reilly viel Potenzial sieht, belegte auch dessen langfristige Vertragsverlängerung im September. Der zweimalige englische Nationalspieler ist seither bis 2030 an die Skyblues gebunden.
Nico O'Reillys Zahlen in der bisherigen Saison
- Einsätze: 39
- Tore: 6
- Assists: 5