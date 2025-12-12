Zuletzt hatte es geheißen, RB Leipzig wolle Timo Werner mit einem drastischen Schritt von der Gehaltsliste bekommen. Nun hat der oberste Verantwortliche von Red Bull unmissverständlich über den ehemaligen Nationalspieler geurteilt.
"Er ist sicherlich kein einfacher Mensch": Red-Bull-Boss fällt vernichtendes Urteil über Timo Werner
Bei der Leipziger Volkszeitung sagte Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer der Red Bull GmbH und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender bei RB Leipzig, über Werners geringe Einsatzzeit unter Trainer Ole Werner: "Ich hätte schon gedacht, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, ihm vielleicht ein paar Minuten zu geben, zumal er eine ordentliche Vorbereitung hingelegt hat. Aber das entscheidet der Trainer, das entscheidet die Performance."
Mintzlaff, der zudem angab, angesichts seiner engen Beziehung zu Werner "wahrscheinlich nicht so richtig objektiv" in der Bewertung ihm gegenüber zu sein, führte aus: "Timo Werner ist sicherlich kein einfacher Mensch, "Er ist sicherlich kein einfacher Mensch": Red-Bull-Boss fällt vernichtendes Urteil über Timo Werner, aber ein extrem feiner Kerl, dem wir sehr, sehr viel zu verdanken haben. Jeder Trainer hatte seine Probleme mit Timo Werner, ob Ralf Rangnick oder Julian Nagelsmann, aber alle haben ihn aufgestellt."
- Getty Images
Timo Werner kann offenbar zum Nulltarif gehen
Werners sportliche Zukunft ist weiterhin unklar. Wie die Sport Bild zuletzt berichtete, würden die Sachsen den Stürmer auch zum Nulltarif abgeben, damit ein Wechsel im Winter zustande kommt. Da Werners Vertrag nach dieser Saison ausläuft, würde ohnehin keine große Ablösesumme mehr herausspringen.
Bereits im Sommer hatte Leipzig versucht, einen Abnehmer für Werner zu finden und hätte ihn dem Vernehmen nach schon damals weit unter Marktwert verkauft. Der 29-Jährige verdient in Leipzig angeblich rund zehn Millionen Euro im Jahr, was sich zuletzt gleichzeitig auch als Knackpunkt herausstellte. Die New York Red Bulls, Schwesterklub des Bundesligisten, hatten Werner vor Saisonstart übereinstimmenden Medienbericht zufolge einen Vertrag vorgelegt. Der Deal soll letztlich aber an den zu hohen Gehaltsvorstellungen des gebürtigen Stuttgarters gescheitert sein.
Gerüchte um Interesse von Messi-Klub Inter Miami
Ein Wechsel in die MLS ist allerdings nicht vom Tisch. Wie die Bild berichtete, soll Inter Miami großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Werner stünde demnach ganz oben auf der Liste von Miteigentümer David Beckham.
Da in Jordi Alba und Sergio Busquets zwei der drei sogenannten "Designated Player" ihre Karriere beenden, hat die Mannschaft um Lionel Messi wieder Platz für Spieler im Kader, die nicht an die Gehaltsobergrenze gebunden sind. Dennoch müsste Werner aber wohl auf Gehalt verzichten.
Zudem bringt ein Wechsel im Winter einen entscheidenden Vorteil für Werner mit. Anders als noch im Sommer könnte er die gesamte Vorbereitung bei seinem neuen Arbeitgeber absolvieren, da die kommende MLS-Spielzeit erst im Februar startet. Obendrein würde er sich die persönliche Schmach ersparen, im Sommer arbeitslos zu sein, was für ihn ein entscheidender Faktor sein soll.
- Getty Images Sport
Werner spielt bei RB Leipzig überhaupt keine Rolle
Das Thema New York ist hingegen ad acta gelegt. Sportchef Julian de Guzman nahm unlängst Abstand von einem erneuten Vorstoß. "Er ist ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt. Die Gelegenheit war da, aber ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war." Stattdessen wolle er nur Spieler verpflichten, die "den Unterschied ausmachen".
Ein weiterer Rückschlag für Werner, der in Leipzig überhaupt keine Rolle mehr spielt. Bei seinem langjährigen Verein schaffte er es in der laufenden Spielzeit lediglich zweimal auf den Spielberichtsbogen, gegen den VfL Wolfsburg am 5. Spieltag wurde er immerhin kurz vor Schluss eingewechselt. Seither stand der Champions-League Sieger von 2021 (mit dem FC Chelsea) nicht mehr im von Trainer Werner.
Bereits in der vergangenen Saison war Werner kaum zum Zug gekommen, als er noch per Leihe bei Tottenham Hotspur geparkt wurde. Eineinhalb Jahre vor dem ebenso langen Leihgeschäft hatte Leipzig ihn für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zurückgeholt.
Die Blues hatten für seine Dienste wiederum zwei Jahre zuvor noch 53 Millionen Euro an RB überwiesen. Dennoch würde ein ablösefreier Abschied Werners - auch wegen seines üppigen Gehalts - einem riesigen Verlustgeschäft für Leipzig gleichkommen.
Die Leistungsdaten von Timo Werner
- RB Leipzig: 213 Spiele, 113 Tore, 47 Assists
- VfB Stuttgart: 103 Spiele, 14 Tore, 11 Assists
- FC Chelsea: 89 Spiele, 23 Tore, 21 Assists
- Tottenham Hotspur: 41 Spiele, 3 Tore, 7 Assists
- Deutschland: 57 Spiele, 24 Tore, 6 Assists