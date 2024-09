"Er ist ein Rolls Royce, er diktiert alles": Warum beim Ballon d'Or 2024 am meisten für Rodri spricht

Diese Pro- und Contra-Argumente liefern die drei Favoriten auf den Ballon d'Or 2024.

Am 4. September veröffentlichten France Football und die UEFA die 30 Kandidaten für den Ballon d'Or 2024, am 28. Oktober wird der goldene Ball in Paris dann überreicht.

Schon jetzt steht sicher fest: Weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo werden die Auszeichnung gewinnen. Seit 2008 hatten die beiden die Vergabe mit zwei Ausnahmen dominiert.

In einer neuen Ära sind nun Vinicius Jr., Jude Bellingham und Rodri die drei Top-Favoriten, zwischen ihnen wird ein enges Rennen um die Stimmen erwartet.

Die beiden Spieler von Real Madrid gewannen die Champions League, aber keinen kontinentalen Titel. Der Spanier schied mit Manchester City in der Königsklasse gegen die Königlichen aus, holte dafür aber den EM-Pokal.

GOAL legt die Argumente für und gegen eine erste Auszeichnung mit dem Ballon d'Or für jeden der drei Spieler dar.

(Mithilfe beim Text: Thomas Hindle, Matt O'Connor-Simpson und Richard Martin)