Nationalspieler Niclas Füllkrug beendet sein Kapitel in der Premier League vorzeitig und wird sich allem Anschein nach der AC Mailand anschließen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll am Dienstag die Unterschrift erfolgen, Füllkrug ist bereits in Italien gelandet.
Er ist bereits in Italien: Nationalspieler Niclas Füllkrug steht vor Wechsel zu Top-Klub
Füllkrug begrüßte die am Flughafen in Mailand wartenden Journalisten mit einem "Buongiorno" bereits auf Italienisch. Zwischen West Ham und Milan sollen im Hintergrund alle Details des Deals geklärt sein. Füllkrug müsse nun nur noch den Medizincheck bestehen.
Angeblich handelt es sich bei dem Transfer zunächst um eine Leihe für ein halbes Jahr. Die Italiener sollen sich allerdings auch eine Kaufoption sichern, um den Stürmer im kommenden Sommer fest verpflichten zu können.
Füllkrug hat das "ideale Profil" für Milan
Treibende Kraft hinter dem Wechsel zum italienischen Top-Klub war angeblich Igli Tare. Milans Sportchef soll davon überzeugt gewesen sein, dass Füllkrug das "ideale Profil" besitzt, um bei der Jagd auf den Scudetto als Soforthilfe zu agieren. Erste Gespräche hatten schon vor einigen Wochen stattgefunden.
Auch Milans Serie-A-Rivale Juventus Turin soll an den Diensten des Angreifers interessiert gewesen sein. Aus der Bundesliga wurde zudem dem FC Augsburg ein Interesse an Füllkrug nachgesagt. Als Favorit auf eine Verpflichtung galt jedoch lange Zeit der VfL Wolfsburg.
Füllkrug, der im Sommer 2024 von Borussia Dortmund zu West Ham wechselte, setzte sich in der Premier League nicht durch. Bei den "Hammers" kam er bisher erst in 29 Spielen zum Einsatz. Dreimal durfte er über die volle Distanz auf dem Platz stehen.
Dem 32-Jährigen gelangen dabei drei Treffer sowie zwei Assists. In der laufenden Saison absolvierte er gar nur 413 Minuten für die Mannschaft von Nuno Espirito Santo. Dabei blieb er ohne Scorerpunkt. Sein letzter Einsatz datiert mittlerweile auf den 30. November.
Nagelsmann: Füllkrug braucht "mehr Spielzeit"
Zwar sei Füllkrug von seinen Fähigkeiten und seinem Stürmerprofil her "eigentlich wie für die Premier League gemacht", rückblickend müsse man aber sagen, "der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden", erklärte auch sein Berater Thorsten Wirth zuletzt.
Im TOMorrow Business Podcast von Journalist Tom Junkersdorf hatte er daher schon frühzeitig die Wechselabsichten seines Klienten deutlich gemacht: "Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert."
Grund für den frühzeitigen Abschied (Füllkrugs Vertrag läuft erst 2028 aus) ist auch eine Forderung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dieser hatte "mehr Spielpraxis" gefordert, wenn Füllkrug bei der Weltmeisterschaft 2026 im DFB-Kader stehen möchte.
Diese könnte er nun schon frühzeitig in Mailand erhalten. Laut Gazzetta dello Sport soll Füllkrug schon am 2. Januar in der Partie gegen Cagliari Calcio im Kader dabei sein. Milan ist aktuell nach 15 Spielen in der Serie A Zweiter. Mit 32 Punkten liegt das Team von Massimiliano Allegri einen Zähler hinter Tabellenführer Inter.
Leistungsdaten von Niclas Füllkrug bei West Ham United
- Spiele: 29
- Spiele über 90 Minuten: 3
- Tore: 3
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 2