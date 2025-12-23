Er ist bereits in Italien: Nationalspieler Niclas Füllkrug steht vor Wechsel zu Top-Klub

Treibende Kraft hinter dem Wechsel zum italienischen Top-Klub war angeblich Igli Tare. Milans Sportchef soll davon überzeugt gewesen sein, dass Füllkrug das "ideale Profil" besitzt, um bei der Jagd auf den Scudetto als Soforthilfe zu agieren. Erste Gespräche hatten schon vor einigen Wochen stattgefunden.

Auch Milans Serie-A-Rivale Juventus Turin soll an den Diensten des Angreifers interessiert gewesen sein. Aus der Bundesliga wurde zudem dem FC Augsburg ein Interesse an Füllkrug nachgesagt. Als Favorit auf eine Verpflichtung galt jedoch lange Zeit der VfL Wolfsburg.

Füllkrug, der im Sommer 2024 von Borussia Dortmund zu West Ham wechselte, setzte sich in der Premier League nicht durch. Bei den "Hammers" kam er bisher erst in 29 Spielen zum Einsatz. Dreimal durfte er über die volle Distanz auf dem Platz stehen.

Dem 32-Jährigen gelangen dabei drei Treffer sowie zwei Assists. In der laufenden Saison absolvierte er gar nur 413 Minuten für die Mannschaft von Nuno Espirito Santo. Dabei blieb er ohne Scorerpunkt. Sein letzter Einsatz datiert mittlerweile auf den 30. November.