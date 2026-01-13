Niclas FüllkrugGetty
Tim Ursinus

Er hat sich offenbar etwas gebrochen: Bitte Nachrichten für Niclas Füllkrug

Für Niclas Füllkrug hätte der Einsatz bei der AC Milan nicht schlechter laufen können. Schon wieder bremst ihn eine Verletzung aus.

Schlechte Nachrichten für die AC Milan und Niclas Füllkrug. Der Nationalspieler hat sich wohl schwer verletzt.

Wie die Zeitung Corriere dello Sport aus Italien berichtet, hat sich der 32-Jährige einen Zehenbruch zugezogen und soll deshalb für mindestens einen Monat nicht einsatzfähig sein.

  • Füllkrug kam erst am Wochenende zu seinem Startelf-Debüt

    Für Füllkrug kommt die Verletzung zur Unzeit. Nachdem ihm sein Körper schon bei West Ham United mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte und er deshalb auf nur wenig Spielzeit gekommen war, war er erst im Winter leihweise nach Mailand gewechselt, um wieder Fuß zu fassen.

    Kurz nach seiner Ankunft zum Jahreswechsel war Füllkrug bislang dreimal für die Rossoneri zum Einsatz gekommen und feierte beim 1:1 gegen Kellerkind AC Florenz erst am vergangenen Wochenende sein Startelf-Debüt. Einen Treffer konnte "Lücke" nicht erzielen. Nun muss er offenbar den nächsten Rückschlag verkraften. 

    • Werbung
  • AC Milan v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

    WM-Teilnahme rückt für Füllkrug weiter in die Ferne

    In der Serie A wollte sich Füllkrug eigentlich für den WM-Kader im kommenden Sommer bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er seit dem Final Four in der Nations League im Sommer keine Partie mehr. Im September hatte der Stürmer zwar im Aufgebot für die Qualifikationsspiele gegen die Slowakei und Nordirland im Aufgebot gestanden, musste aufgrund muskulärer Probleme aber vorzeitig die Heimreise antreten. 

    Füllkrug war im Sommer 2024 für knapp 30 Millionen Euro vom BVB zu West Ham gewechselt und besitzt ursprünglich noch einen Vertrag bis 2028. Insgesamt absolvierte er jedoch nur 29 Partien im Trikot des Londoner Klubs, in denen er auf drei Treffer und zwei Assists kam. Milan sicherte sich hingegen eine Kaufoption, die sich laut der Sport Bild auf lediglich fünf Millionen Euro belaufen soll. 

  • Statistiken von Niclas Füllkrug bei der deutschen Nationalmannschaft

    • Spiele: 24 
    • Tore: 14 
    • Assists:
    • Einsatzminuten: 1.007
Italien Serie A
Como crest
Como
COM
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
West Ham crest
West Ham
WHU
0