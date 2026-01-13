Er hat sich offenbar etwas gebrochen: Bitte Nachrichten für Niclas Füllkrug

In der Serie A wollte sich Füllkrug eigentlich für den WM-Kader im kommenden Sommer bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er seit dem Final Four in der Nations League im Sommer keine Partie mehr. Im September hatte der Stürmer zwar im Aufgebot für die Qualifikationsspiele gegen die Slowakei und Nordirland im Aufgebot gestanden, musste aufgrund muskulärer Probleme aber vorzeitig die Heimreise antreten.

Füllkrug war im Sommer 2024 für knapp 30 Millionen Euro vom BVB zu West Ham gewechselt und besitzt ursprünglich noch einen Vertrag bis 2028. Insgesamt absolvierte er jedoch nur 29 Partien im Trikot des Londoner Klubs, in denen er auf drei Treffer und zwei Assists kam. Milan sicherte sich hingegen eine Kaufoption, die sich laut der Sport Bild auf lediglich fünf Millionen Euro belaufen soll.