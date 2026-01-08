Er hat schon eine große Fanbase! Erfüllt der FC Bayern München Lennart Karl mit einem Transfer einen Traum?

Vincent Karl spielt, wie einst sein älterer Bruder Lennart, aktuell im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt. Der 14 Jahre alte Mittelfeldspieler gilt als großes Talent in seiner Altersklasse und bekommt bei Social Media bereits große Aufmerksamkeit. Auf Instagram hat er knapp 50.000 Follower.

Die Ankunft seines Bruders wäre für Lennart Karl von großer Bedeutung. "Na klar, es wäre etwas ganz Besonderes, mit meinem Bruder zu spielen. Aber er hat es sehr, sehr schwer, weil er natürlich auch mit meinem Namen immer spielen muss, es immer aushalten muss. Aber er gibt auch immer Gas, ich gebe ihm viele Tipps und er trainiert auch schon sehr viel. Aber es ist auf jeden Fall ein Traum, mit ihm zu spielen", sagte er jüngst beim Fanklub Burgsinn.