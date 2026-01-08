Lennart Karl bekommt beim FC Bayern München womöglich bald familiäre Unterstützung. Wie die Sport Bild berichtet, ist der deutsche Rekordmeister am jüngeren Bruder des 17-Jährigen interessiert.
Er hat schon eine große Fanbase! Erfüllt der FC Bayern München Lennart Karl mit einem Transfer einen Traum?
FC Bayern denkt wohl über Transfer von Lennart Karls Bruder nach
Vincent Karl spielt, wie einst sein älterer Bruder Lennart, aktuell im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt. Der 14 Jahre alte Mittelfeldspieler gilt als großes Talent in seiner Altersklasse und bekommt bei Social Media bereits große Aufmerksamkeit. Auf Instagram hat er knapp 50.000 Follower.
Die Ankunft seines Bruders wäre für Lennart Karl von großer Bedeutung. "Na klar, es wäre etwas ganz Besonderes, mit meinem Bruder zu spielen. Aber er hat es sehr, sehr schwer, weil er natürlich auch mit meinem Namen immer spielen muss, es immer aushalten muss. Aber er gibt auch immer Gas, ich gebe ihm viele Tipps und er trainiert auch schon sehr viel. Aber es ist auf jeden Fall ein Traum, mit ihm zu spielen", sagte er jüngst beim Fanklub Burgsinn.
Lennart Karl winkt offenbar neuer Vertrag mit Gehaltssprung
Genau dort hatte der ebenfalls noch junge Angreifer für mächtig Aufsehen gesorgt, als er von einem anderen Traum berichtete. Es sei sein Wunsch, "irgendwann" einmal für "Traumverein" Real Madrid zu spielen, sagte Karl und löste damit eine Welle der Entrüstung bei Social Media aus. Am nächsten Tag entschuldigte er sich vereinsintern für seine Aussage.
Davon ab braucht Karl keine Konsequenzen zu befürchten. Stattdessen winkt ihm sogar ein neuer Vertrag inklusive Gehaltssprung. Sein bis 2028 datiertes Arbeitstpapier verlängert sich mit seinem 18. Geburtstag Ende Februar ohnehin automatisch um ein weiteres Jahr.
Laut der Sport Bild arbeiten die Bayern aber sogar an einer Ausdehnung bis 2031 zu besseren Bezügen. Die Rede ist von einem Jahressalär in Höhe von fünf bis sieben Millionen Euro.
Lennart Karl glänzt im Testspiel gegen RB Salzburg
Karl hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem der Stammspieler von Trainer Vincent Kompany in der Offensive gemausert. Vor der Winterpause kam er bereits 21-mal zum Einsatz. Dabei war er an acht Treffern (sechs Tore, zwei Assists) direkt beteiligt. Zudem schrieb er als jüngster deutscher Torschütze und als jüngster Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen in der Königsklasse traf, Geschichte.
Beim Testspiel gegen RB Salzburg am Mittwoch ließ Karl nach seiner umstrittenen Aussage über Real Madrid außerdem Taten folgen und erzielte zwei Tore sowie einen Assist.
Leistungsdaten von Lennart Karl beim FC Bayern in der Saison 2025/26
- Einsätze: 21
- Tore: 6
- Assists: 2