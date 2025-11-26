Lamine Yamal erwischte bei der 0:3-Niederlage des FC Barcelona in der Champions League gegen den FC Chelsea wie viele seiner Mitspieler einen gebrauchten Tag - vor allem, weil das Wunderkind gegen Marc Cucurellas Defensivkünste kaum ins Spiel kam. Für sein Defensivverhalten erhielt Cucurella anschließend überschwängliches Lob.
"Er hat ihn in die Tasche gesteckt": Marc Cucurella erhält überschwängliches Lob nach grandioser Leistung gegen Lamine Yamal
"Er hat Yamal in die Tasche gesteckt", schwärmte Chelsea-Keeper Robert Sanchez, angesprochen auf das Duell zwischen Cucurella und Yamal, nach der Partie in der Mixed Zone und legte noch einen drauf: "Jeder ist gut, bis er in die Premier League kommt."
Die Katalanen erwischten von Beginn an einen schlechten Start gegen die Blues, die zunächst durch ein kurioses Eigentor von Jules Kounde in Führung gingen. Den endgültigen Wendepunkt brachte die Gelb-Rote Karte gegen Ronald Araujo in der 44. Minute. Mit einem Mann weniger auf dem Feld konnte Barcelona nur noch wenig entgegensetzen: Estevao erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, ehe Liam Delap in der 73. Minute mit dem 3:0 alles klar machte. Vor allem der für gewöhnlich torgefährliche Yamal tat sich gegen den aufmerksam verteidigenden Cucurella das ganze Spiel über schwer und kam nicht zu einem einzigen Torschuss.
"Cucurella hat heute Abend die beste Trainingsstunde gegeben, die man für den Umgang mit Lamine Yamal bekommen kann", lobte Manchester-United-Legende Wayne Rooney bei Amazon Prime den 27-jährigen Linksverteidiger. "Er war absolut unglaublich, wahrscheinlich die beste Leistung, die ich seit langer, langer Zeit von einem Linksverteidiger gesehen habe. Dass er das heute Abend geschafft hat, zeigt, dass er ein ernstzunehmender Spieler ist."
Cucurella erhält zahlreiche Lobeshymnen
Auch die Presse überschlug sich vor Lob. Die spanische Marca etwa schrieb: "Er machte eine perfekte Partie und festigte seinen Status als einer der besten Linksverteidiger der Welt." The Sun kommentierte scherzhaft: "Wenn er nach Hause kommt, muss er daran denken, Yamal zusammen mit seinem Portemonnaie und seinen Schlüsseln aus der Tasche zu nehmen."
Trainer Enzo Maresca zeigte sich ebenfalls beeindruckt von Cucurella, der für seine Leistung zum MVP des Spiels gewählt wurde: "Wir sind begeistert von Cucurella, er ist ein spektakulärer Spieler. Und nicht nur in der Defensive."
Bereits vor dem Spiel äußerte sich Cucurella zum Duell mit Yamal: "Sein linker Fuß ist der stärkere. Wenn ich ihn einlade, nach innen zu ziehen, habe ich meine Mitspieler dort. Dann lasse ich den Raum auf seiner rechten Seite, seinem schwächeren Fuß."
Cucurella wird in Deutschland stets ausgepfiffen
Seit der EM 2024 hat Cucurella insbesondere in Deutschland erheblich an Ansehen verloren. Im Viertelfinale zwischen gegen Spanien hatte er einen Schuss von Bayerns Jamal Musiala klar mit der Hand abgewehrt - ein Elfmeter wurde jedoch nicht gegeben. Kurz darauf erzielte Mikel Merino das 2:1 für Spanien, das damit ins Halbfinale einzog, während Deutschland beim Heimturnier vorzeitig ausschied.
Seit diesem Spiel wird Cucurella in allen deutschen Stadien bei jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen - so etwa auch, als Chelsea im September beim FC Bayern zu Gast war.
Marc Cucurella: Leistungsdaten beim FC Chelsea
- Pflichtspiele: 131
- Tore: 8
- Vorlagen: 11
- Gelbe Karten: 30
- Gelb-Rote-Karten: 1