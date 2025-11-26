"Er hat ihn in die Tasche gesteckt": Marc Cucurella erhält überschwängliches Lob nach grandioser Leistung gegen Lamine Yamal

"Er hat Yamal in die Tasche gesteckt", schwärmte Chelsea-Keeper Robert Sanchez, angesprochen auf das Duell zwischen Cucurella und Yamal, nach der Partie in der Mixed Zone und legte noch einen drauf: "Jeder ist gut, bis er in die Premier League kommt."

Die Katalanen erwischten von Beginn an einen schlechten Start gegen die Blues, die zunächst durch ein kurioses Eigentor von Jules Kounde in Führung gingen. Den endgültigen Wendepunkt brachte die Gelb-Rote Karte gegen Ronald Araujo in der 44. Minute. Mit einem Mann weniger auf dem Feld konnte Barcelona nur noch wenig entgegensetzen: Estevao erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, ehe Liam Delap in der 73. Minute mit dem 3:0 alles klar machte. Vor allem der für gewöhnlich torgefährliche Yamal tat sich gegen den aufmerksam verteidigenden Cucurella das ganze Spiel über schwer und kam nicht zu einem einzigen Torschuss.

"Cucurella hat heute Abend die beste Trainingsstunde gegeben, die man für den Umgang mit Lamine Yamal bekommen kann", lobte Manchester-United-Legende Wayne Rooney bei Amazon Prime den 27-jährigen Linksverteidiger. "Er war absolut unglaublich, wahrscheinlich die beste Leistung, die ich seit langer, langer Zeit von einem Linksverteidiger gesehen habe. Dass er das heute Abend geschafft hat, zeigt, dass er ein ernstzunehmender Spieler ist."