Obwohl die Leihe zum BVB abgebrochen wurde: FC Chelsea gibt Aaron Anselmino schon wieder ab

Der FC Chelsea, der den Argentinier erst am 25. Januar zurückbeordert hatte, schickte Anselmino nun zum Partnerklub Racing Straßburg nach Frankreich. Von diesem holen die Blues quasi im Tausch den verliehenen Innenverteidiger Mamadou Sarr zurück.

"Das Thema hat mich nicht wirklich überrascht", kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky Sport. Dortmund hatte bereits am 26. Januar sein Bedauern ausgedrückt, der Bundesligist hätte Anselmino, der sich unter Tränen verabschiedete, gerne gehalten. Chelsea jedoch aktivierte im wohl letztmöglichen Moment eine Option im Leihvertrag des 20-Jährigen.