Luis Diaz spielt eine überragende erste Saison beim FC Bayern München. Trainer Vincent Kompany gefällt beim Kolumbianer vor allem, seine Energie auf dem Platz und seine Belastbarkeit.
"Er hat einfach eine Riesenenergie": Vincent Kompany adelt Offensivstar des FC Bayern
Der Flügelspieler verpasste in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend nur drei Partien - zwischen Ende November und Mitte Dezember aufgrund von Sperren - und war ansonsten in jedem Spiel der Bayern auf dem Platz. "Er hat die Pause bekommen. Das war in diesem Moment wichtig für ihn, aber seitdem haben wir diese sieben Spiele innerhalb von 20 Tagen gehabt. Dann war seine letzte Pause vielleicht letzte Woche, wo er eine normale Trainingswoche hatte. Er hat einfach eine Riesenenergie, er ist eine Maschine", schwärmte Kompany am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (Mittwoch, 20.45 Uhr).
Der Belgier führte weiter aus: "Natürlich gibt es auch Momente, in denen es für ihn schwierig ist. Aber was er aktuell zeigt, zeigt er nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training. Dort bringt er genauso viel Energie. Ob er 90 Minuten gespielt hat, einen 500-Meter-Sprint absolvierte oder 12 Kilometer gelaufen ist, spielt keine Rolle: Am Montag ist er wieder frisch. Das hat uns in dieser Saison sehr geholfen."
- IMAGO / DeFodi Images
Luis Diaz sammelt fünf Scorerpunkte gegen Hoffenheim
Diaz wechselte im Juli des vergangenen Jahres für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Isar und schlug dort sofort ein. Der 29-Jährige liegt aktuell auf Rang drei der Bayern-Scorerliste in der Bundesliga mit insgesamt 25 Scorerpunkten (13 Tore, 12 Vorlagen) - hinter seinen kongenialen Offensivpartnern Harry Kane (29) und Michael Olise (28). Allein beim 5:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Sonntag war "Lucho" mit drei Treffern und zwei Vorlagen an allen Toren der Bayern beteiligt.
Auch in Sachen Belastbarkeit setzt Diaz Maßstäbe: In der Bundesliga stand er in den vergangenen zwölf Partien zehnmal über die vollen 90 Minuten auf dem Feld.
Diaz gehört zu den Hauptgründen für den Erfolg der Bayern in dieser Saison. In der Bundesliga führt der Rekordmeister die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. In der Champions League ist der direkte Einzug ins Achtelfinale gelungen, und auch im DFB-Pokal ist man noch im Rennen.
Luis Diaz: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 30
- Tore: 18
- Vorlagen: 14