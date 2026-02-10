"Er hat einfach eine Riesenenergie": Vincent Kompany adelt Offensivstar des FC Bayern

Der Flügelspieler verpasste in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend nur drei Partien - zwischen Ende November und Mitte Dezember aufgrund von Sperren - und war ansonsten in jedem Spiel der Bayern auf dem Platz. "Er hat die Pause bekommen. Das war in diesem Moment wichtig für ihn, aber seitdem haben wir diese sieben Spiele innerhalb von 20 Tagen gehabt. Dann war seine letzte Pause vielleicht letzte Woche, wo er eine normale Trainingswoche hatte. Er hat einfach eine Riesenenergie, er ist eine Maschine", schwärmte Kompany am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (Mittwoch, 20.45 Uhr).

Der Belgier führte weiter aus: "Natürlich gibt es auch Momente, in denen es für ihn schwierig ist. Aber was er aktuell zeigt, zeigt er nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training. Dort bringt er genauso viel Energie. Ob er 90 Minuten gespielt hat, einen 500-Meter-Sprint absolvierte oder 12 Kilometer gelaufen ist, spielt keine Rolle: Am Montag ist er wieder frisch. Das hat uns in dieser Saison sehr geholfen."