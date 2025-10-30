Er hat ein Preisschild von mindestens 50 Millionen Euro: Wechselt der nächste DFB-Star in die Premier League?

Dass das Thema schon für den Winter heiß wird, gilt derweil als unwahrscheinlich. Im Sommer könnte dann ein konkreter Vorstoß folgen. Der VfB hat ohnehin keine Not, seinen Stammspieler während der Saison ziehen zu lassen. Sky berichtete außerdem unlängst von einem Preisschild, welches ihm die Schwaben verpasst hätten. Die Rede ist von einer Summe in Höhe von 50 Millionen Euro, die für einen Transfer mindestens auf den Tisch gelegt werden müssten.

Der 24-Jährige steht noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag. Im kommenden Sommer verfügt Stiller dem Vernehmen nach aber über eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel für kolportierte 36,5 Millionen Euro möglich machen soll. Diese kann Stuttgart dem Mittelfeldspieler nach Sky-Infos jedoch für eine Gebühr von zwei Millionen Euro abkaufen.