Manchester United hat angeblich weiterhin Angelo Stiller als potenzielle Verstärkung für das Mittelfeld im Visier. Das berichtet Fabrizio Romano.
Er hat ein Preisschild von mindestens 50 Millionen Euro: Wechselt der nächste DFB-Star in die Premier League?
WAS IST PASSIERT?
Demnach genieße der deutsche Nationalspieler bei den Verantwortlichen der Red Devils einen hohen Stellenwert - in den vergangenen Monaten hatte es bereits Gerüchte über ein Interesse aus Manchester an Stiller gegeben. Auch über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid wurde in den Gazetten spekuliert.
- Getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
Romano räumt gleichzeitig ein, dass Stiller ein Name von vielen auf der Kandidatenliste von ManUnited sei. In Sportdirektor Jason Wilcox habe er allerdings einen großen Befürworter. Er soll dessen Entwicklung bereits seit Jahren verfolgen.
WUSSTEST DU DAS?
Dass das Thema schon für den Winter heiß wird, gilt derweil als unwahrscheinlich. Im Sommer könnte dann ein konkreter Vorstoß folgen. Der VfB hat ohnehin keine Not, seinen Stammspieler während der Saison ziehen zu lassen. Sky berichtete außerdem unlängst von einem Preisschild, welches ihm die Schwaben verpasst hätten. Die Rede ist von einer Summe in Höhe von 50 Millionen Euro, die für einen Transfer mindestens auf den Tisch gelegt werden müssten.
Der 24-Jährige steht noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag. Im kommenden Sommer verfügt Stiller dem Vernehmen nach aber über eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel für kolportierte 36,5 Millionen Euro möglich machen soll. Diese kann Stuttgart dem Mittelfeldspieler nach Sky-Infos jedoch für eine Gebühr von zwei Millionen Euro abkaufen.
- Getty Images
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Stiller wechselte vor etwas mehr als zwei Jahren für 5,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim an den Neckar und avancierte unter seinem langjährigen Förderer Sebastian Hoeneß zum Stammspieler. Auch in dieser Saison ist er unumstrittener Leistungsträger.
Nach 14 Einsätzen in dieser Saison stehen ein Tor und vier Assists zu Buche, womit er entscheidenden Anteil an Platz drei des VfB in der Bundesliga hat. Stiller darf derzeit auch mit einem Platz im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 rechnen.