"Er hat auf jeden Fall das Duell gewonnen": Thomas Müller verbeugt sich nach Finalniederlage gegen Inter Miami vor Lionel Messi

"Ich sag’s jetzt einfach: Wir hatten sie schon am Sack. Wir hätten ihnen den Garaus machen können [sic!]", sagte der 36-Jährige im Anschluss an die 1:3-Finalniederlage und fügte hinzu: "Miami hat ein tolles Team. Aber wir hatten sie schon."

Es war eine durchaus bittere Niederlage für Vancouver, die durch ein frühes Eigentor von Edier Ocampo (8.), sowie Treffer von Rodrigo de Paul (71.) und Tadeo Allende (90.+6) nach Vorlagen von Messi besiegelt wurde. Den Argentinier erklärte Müller daraufhin zum Sieger des Duells: "Er hat auf jeden Fall das Duell gewonnen, weil er hat den Titel geholt."

Trotz einer dominanten Leistung über weite Strecken und mehrerer guter Chancen, darunter der zwischenzeitliche Ausgleich von Ali Ahmed (60.), scheiterten die Whitecaps daran, den Druck zu nutzen. Für Inter Miami, das erst seit 2020 Teil der MLS ist, war der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte jedoch ein historischer Moment.