Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps mussten sich im MLS-Cup-Finale Inter Miami und Lionel Messi geschlagen geben. Der Rio-Weltmeister ist jedoch überzeugt, dass der Sieg nur einen Hauch entfernt war.
"Er hat auf jeden Fall das Duell gewonnen": Thomas Müller verbeugt sich nach Finalniederlage gegen Inter Miami vor Lionel Messi
"Ich sag’s jetzt einfach: Wir hatten sie schon am Sack. Wir hätten ihnen den Garaus machen können [sic!]", sagte der 36-Jährige im Anschluss an die 1:3-Finalniederlage und fügte hinzu: "Miami hat ein tolles Team. Aber wir hatten sie schon."
Es war eine durchaus bittere Niederlage für Vancouver, die durch ein frühes Eigentor von Edier Ocampo (8.), sowie Treffer von Rodrigo de Paul (71.) und Tadeo Allende (90.+6) nach Vorlagen von Messi besiegelt wurde. Den Argentinier erklärte Müller daraufhin zum Sieger des Duells: "Er hat auf jeden Fall das Duell gewonnen, weil er hat den Titel geholt."
Trotz einer dominanten Leistung über weite Strecken und mehrerer guter Chancen, darunter der zwischenzeitliche Ausgleich von Ali Ahmed (60.), scheiterten die Whitecaps daran, den Druck zu nutzen. Für Inter Miami, das erst seit 2020 Teil der MLS ist, war der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte jedoch ein historischer Moment.
Thomas Müller: "Wir werden nächstes Jahr wieder hier in diesem Finale stehen"
Die Bayern-Legende nahm das Interview zum Anlass, um gegen Kritiker zu kontern: "Die Vorhersagen am Anfang der Saison der MLS-Experten waren, dass wir in unserer Conference sogar Vorletzter werden. Wir haben denen gezeigt, dass wir zu ganz anderen Sachen in der Lage sind."
Abschließend zeigte sich Müller in Hinblick auf die kommende Saison kämpferisch: "Wir werden nächstes Jahr wieder hier in diesem Finale stehen und wir werden stärker sein als dieses Jahr!"
Der 131-fache Nationalspieler hatte den FC Bayern im Sommer nach 25 Jahren verlassen und sich den Vancouver Whitecaps angeschlossen. In nur 18 Spielen erzielte er beeindruckende elf Tore und bereitete sechs weitere vor.
Thomas Müller: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 18
- Tore: 11
- Vorlagen: 6
- Einsatzminuten: 1.236