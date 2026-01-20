Im Aspmyra-Stadion bot Citys Trainer Pep Guardiola vor 8.500 Zuschauern eine historisch junge Mannschaft auf: 24 Jahre und 84 Tage waren seine Spieler alt, einen niedrigeren Schnitt hatten die Skyblues laut Opta in der Königsklasse noch nie vorzuweisen.

Im Duell mit einem Gegner, der seit mehr als vier Wochen kein Pflichtspiel mehr absolviert hatte, gab City zwar erwartungsgemäß den Ton an, brachte aber kaum Zählbares zustande. Ganz anders die Gastgeber, die binnen weniger als 120 Sekunden City doppelt schockten. Zunächst nickte Kasper Högh eine Flanke unhaltbar für Keeper Gianluigi Donnarumma zum umjubelten Führungstreffer in die Maschen (22.).

Wenig später profitierte Bodö/Glimt von einem kapitalen Aussetzer des jungen Max Alleyne: Der 20-Jährige verlor in der eigenen Hälfte komplett unnötig die Kugel, Nutznießer Ole Didrik Blomberg bediente von der rechten Seite erneut Högh und der Stürmer netzte eiskalt (24.). Zwei Treffer gegen City in der Champions League nach 24 Minuten, das gelang zuletzt dem ehemaligen Tottenham-Stürmer Heung-min Son für die Spurs im Jahr 2019.