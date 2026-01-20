Wenige Tage nach der Pleite im Derby gegen Manchester United hat Manchester City den nächsten sportlichen Tiefschlag einstecken müssen. Beim krassen Außenseiter Bodö/Glimt in Norwegen kassierte das Starensemble aus der Premier League eine überraschende 1:3-Niederlage.
Pep Guardiolas historische Aufstellung geht nach hinten los: Bodö/Glimt düpiert desaströses Manchester City
Im Aspmyra-Stadion bot Citys Trainer Pep Guardiola vor 8.500 Zuschauern eine historisch junge Mannschaft auf: 24 Jahre und 84 Tage waren seine Spieler alt, einen niedrigeren Schnitt hatten die Skyblues laut Opta in der Königsklasse noch nie vorzuweisen.
Im Duell mit einem Gegner, der seit mehr als vier Wochen kein Pflichtspiel mehr absolviert hatte, gab City zwar erwartungsgemäß den Ton an, brachte aber kaum Zählbares zustande. Ganz anders die Gastgeber, die binnen weniger als 120 Sekunden City doppelt schockten. Zunächst nickte Kasper Högh eine Flanke unhaltbar für Keeper Gianluigi Donnarumma zum umjubelten Führungstreffer in die Maschen (22.).
Wenig später profitierte Bodö/Glimt von einem kapitalen Aussetzer des jungen Max Alleyne: Der 20-Jährige verlor in der eigenen Hälfte komplett unnötig die Kugel, Nutznießer Ole Didrik Blomberg bediente von der rechten Seite erneut Högh und der Stürmer netzte eiskalt (24.). Zwei Treffer gegen City in der Champions League nach 24 Minuten, das gelang zuletzt dem ehemaligen Tottenham-Stürmer Heung-min Son für die Spurs im Jahr 2019.
- Getty Images Sport
Hauge trifft traumhaft, Rodri fliegt vom Platz
Guardiola stand sichtlich bedient an der Seitenlinie. Ziemlich frustriert war auf dem Rasen auch sein Top-Stürmer Erling Haaland. In seiner norwegischen Heimat setzte sich die Ladehemmung des ehemaligen BVB-Angreifers aus dem Spiel heraus fort. Haaland vergab mehrere Chance, die beste davon wenige Minuten vor der Pause, als er aus kurzer Distanz knapp am linken Pfosten vorbeischoss.
Kurz nach der Pause hätte es für die Gäste noch schlimmer kommen können, das vermeintliche 3:0 durch abermals Högh nach einer Umschaltsituation wurde aber wegen einer knappen Abseitsstellung vom Schiedsrichtergespann kassiert. Wenig später war es dann aber doch so weit: Nach einem Rodri-Ballverlust marschierte der ehemalige Frankfurter Jens Petter Hauge durch das Mittelfeld und knallte das Leder aus gut 20 Metern traumhaft in den Winkel (57).
Immerhin: Rayan Cherki verkürzte nach knapp einer Stunde auf 1:3. Die Hoffnungen auf eine englische Aufholjagd erhielte postwendend einen Dämpfer, als Rodri wegen des zweiten taktischen Fouls binnen weniger als zwei Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog. Wenig später verpasste Hauge die Vorentscheidung, als er per Rechtsschuss an der Latte scheiterte. City drückte in der Schlussphase zwar noch auf den Anschlusstreffer, dieser fiel jedoch nicht mehr.
Citys trostloser Auftritt passt zur Leistung im Manchester-Derby der Premier League am Samstagnachmittag. Im Duell mit United war den Citizens kaum etwas gelungen, mit dem 0:2 nach 90 Minuten waren der vorzeitig ausgewechselte Haaland und seine Mitspieler noch gut bedient.
City belegt aktuell in der CL-Ligaphase den vierten Platz und wollte mit drei Punkten eigentlich einen großen Schritt Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale machen. Gegner Bodö/Glimt war bis zum Dienstagabend noch sieglos in der Champions League und hatte in den sechs Partien dieser Saison lediglich drei Zähler durch drei Remis gesammelt. Dank dieses unerwarteten Dreier schielt der Klub nun Richtung Playoffs.
Erling Haalands Torbilanz:
- Bryne FK: 0 Tore
- Molde FK: 20 Tore
- Red Bull Salzburg: 29 Tore
- Borussia Dortmund: 86 Tore
- Manchester City: 150 Tore
- Norwegen: 55 Tore