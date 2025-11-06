Er gilt als großes Talent! Scouts des BVB beobachteten offenbar brasilianischen Stürmer aus der Serie A

Der Brasilianer gilt als großes Talent. Hellas Verona soll deswegen laut dem Bericht eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro anpeilen. Allerdings ist Dortmund offenbar nicht der einzige Topklub, der am Stürmer interessiert ist - auch die AC Milan soll Giovane ins Auge gefasst haben.

Der 21-Jährige ist noch bis 2029 an Verona gebunden und kommt in der laufenden Saison bisher auf vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen).