Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Jahren mit Talenten wie Erling Haaland, Jadon Sancho und Jude Bellingham den Ruf als Talentschmiede erarbeitet. Nun haben die Schwarz-Gelben offenbar den nächsten vielversprechenden Jungstar im Blick.
Er gilt als großes Talent! Scouts des BVB beobachteten offenbar brasilianischen Stürmer aus der Serie A
BVB-Scouts sahen Tor von Giovane gegen Inter
Wie ESPN Brasil berichtet, beobachteten Scouts des BVB am Sonntag beim 2:1-Sieg von Inter Mailand gegen Hellas Verona den 21-jährigen Giovane, der an diesem Abend das einzige Tor für Verona erzielte, aus nächster Nähe.
Hellas Verone fordert wohl 30 Mio. Euro für Giovane
Der Brasilianer gilt als großes Talent. Hellas Verona soll deswegen laut dem Bericht eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro anpeilen. Allerdings ist Dortmund offenbar nicht der einzige Topklub, der am Stürmer interessiert ist - auch die AC Milan soll Giovane ins Auge gefasst haben.
Der 21-Jährige ist noch bis 2029 an Verona gebunden und kommt in der laufenden Saison bisher auf vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen).
