Er gewann gegen den FC Bayern die Champions League bei seinem Debüt und gründete schon während der Karriere eine eigene Firma: Englischer Ex-Nationalspieler ist heute erfolgreicher Unternehmer

Ryan Bertrand spielte bei einer EM für England und gewann mit Chelsea die Champions League. Doch er dachte immer schon an das Leben nach der Karriere.

Im weltweit größten Spiel des Vereinsfußballs stand Ryan Bertrand einst vollkommen unverhofft auf dem Rasen. Beim FC Chelsea war er eigentlich Dauerreservist, zuvor hatte er in keinem einzigen Champions-League-Spiel der Saison 2011/12 überhaupt im Kader gestanden. Doch im Finale von München gegen den FC Bayern, in Deutschland als "Finale dahoam" in die Geschichte eingegangen, spielte Bertrand auf einmal von Beginn an.

Ohnehin war es seine erste Partie in der Königsklasse überhaupt. Chelseas Trainer Roberto Di Matteo setzte auf dem linken Flügel überraschend auf Bertrand - unter anderem, weil der im offensiven Mittelfeld der Blues damals eigentlich gesetzte ehemalige brasilianische Nationalspieler Ramires gelbgesperrt fehlte. Die turbulente Schlussphase und die Verlängerung erlebte Bertrand zwar nicht mehr auf dem Platz, da er nach 73 Minuten ausgewechselt wurde. Dennoch darf er sich seit jenem 19. Mai 2012 Champions-League-Sieger nennen, da Chelsea bekanntlich nach Elfmeterschießen gewann und Bayern in ein Tal der Tränen stürzte.

"Die Champions League zu gewinnen war etwas Großes für mich - und je mehr Zeit vergeht, desto bedeutender wird es. Aber im Geschäftsleben heißt es: Du gegen alle anderen. Hier bist du ganz alleine für dein Schicksal verantwortlich", sagte Bertrand Ende 2024 der Daily Mail über sein neues Leben im Vergleich zu einem Höhepunkt seines früheren. Denn der 36-Jährige, der seine Karriere im Sommer 2024 beendet hatte, ist längst ein erfolgreicher Unternehmer.

    Nach meist nur unregelmäßigen Einsätzen und zahlreichen Leihen während seiner Chelsea-Zeit fand Bertrand sein langfristiges Glück beim FC Southampton. Von 2014 bis 2021 spielte er dort, etablierte sich während seiner besten Jahre bei den Saints in der englischen Nationalmannschaft. 19 Länderspiele absolvierte der offensivstarke Linksverteidiger zwischen 2012 und 2017, eines davon bei der EM 2016.

    Doch schon während seiner Zeit als Fußballprofi blickte Bertrand über den Tellerrand hinaus. 2015 gründete er gemeinsam mit seinem guten Freund Louis Bell das Fintech-Brokerunternehmen Silicon Markets. Das Ziel war es, Amateur-Trading zu revolutionieren und interessierten Privatleuten professionelle Tools an die Hand zu geben. Rund um den Launch hatte man enge Verbindungen zum ebenfalls 2015 gegründeten und heute milliardenschweren Unternehmen Revolut.

    "Ich erinnere mich noch, wie wir gemeinsam mit Revolut-Mitarbeiter Alan Chang nach China geflogen sind, um unser Business vorzustellen", blickte Bertrand zurück. "Wir sahen, wie Revolut wuchs und das öffnete uns die Augen. Es waren großartige Erfahrungen und wir lernten enorm viel."

    Silicon Markets wurde zwar längst verkauft, Bertrand betont aber, dass er und sein Geschäftspartner dank der Firma viele wichtige Erkenntnisse gewannen: "Wenn man sich in der Geschäftswelt etablieren will, muss man einfach mal anfangen - und je früher man das tut, desto besser. Wir verkauften (Silicon Markets, d. Red.) an eine malaysische Firma. Aber wir haben davor ein Unternehmen aufgebaut, es entwickelt und auch durch den Verkaufsprozess begleitet", berichtete der ehemalige englische Nationalspieler dem Guardian.

  • Ryan Bertrand entdeckte früh seine Leidenschaft für Finanzen

    Bertrands Leidenschaft für die Businesswelt und insbesondere das Finanzwesen entstand indes schon in der Kindheit. Seine Mutter arbeitete in der Verwaltung einer Investmentbank, die imposanten Bürogebäude im Londoner Bankenviertel imponierten ihm: "Das weckte mein Interesse", erinnert sich Bertrand.

    Schon als 18-Jähriger begann er mit Trading und vertiefte sein Finanzwissen während der Unternehmensgründung und -führung mit Kumpel Bell ein paar Jahre später. Mittlerweile Fußballrentner konzentriert sich das Duo auf ihre gemeinsam ins Leben gerufene Spielervermittlungs- und -beratungsagentur FA Sport. Bertrand und Bell vertreten dabei unter anderem Chelsea- und England-Verteidiger Levi Colwill oder den albanischen Nationalstürmer Armando Broja vom FC Burnley. Beide nahmen sie bereits mit 16 unter Vertrag und begleiteten sie seither auf ihrem Weg.

    FA Sport machte sich zudem einen Namen, da es Moises Caicedo (FC Chelsea) und Josko Gvardiol (Manchester City) bereits bei Premier-League-Vereinen empfahl, als jene noch für rund fünf Millionen Euro zu haben gewesen wären. Als sie tatsächlich nach England wechselten, kosteten sie dann ein Vielfaches mehr.

  • England v Malta - FIFA 2018 World Cup QualifierGetty Images Sport

    Ryan Bertrand will den nächsten Sadio Mane finden

    Bertrand sieht sich für den Beraterjob bestens geeignet, da er sowohl sportlich als auch geschäftlich über umfangreiche Erfahrungen verfügt. Allen voran seine Historie als häufig verliehener Chelsea-Spieler, der sich zunächst über den harten Alltag in der dritten englischen Liga nach oben arbeiten musste und später einige Höhen und Tiefen erlebte, sieht er für seinen jetzigen Job als großes Plus.

    "Von der League One bis ins Champions-League-Finale, vom EM-Spiel für England zu Abstiegskampf. Das alles gibt mir vielleicht mehr Empathie und Objektivität, wenn ich aus geschäftlicher Sicht an den Sport herangehe. Denn ich kann immer nachvollziehen, was die Spieler gerade durchmachen", erklärt Bertrand.

    Mit FA Sport wollen er und Bell ihre Tätigkeit nun nach Afrika ausweiten und dort ein Entwicklungszentrum für Elite- und Amateursportler einrichten. "Es gibt so viel Talent in Afrika und wir wollen unbedingt ein Teil der sportlichen Weiterentwicklung in Afrika sein", sagt Bertrand. Dabei denken sie groß: "Können wir jungen Talenten aus Afrika zu einer Karriere in Europa verhelfen? Können wir den nächsten Sadio Mane finden?" 

    Jener hatte einst über die berühmte Jugendakademie von Generation Foot im Senegal den Sprung zum FC Metz nach Frankreich geschafft, von wo aus er seine Weltkarriere startete. Und genau wie einst Bertrand die Champions League gewann (2019 mit dem FC Liverpool).

  • Ryan Bertrands Stationen als Profi

    • FC Chelsea (2007 bis 2015): 57 Spiele (2 Tore)
    • AFC Bournemouth (Leihe November 2006 bis Februar 2007): 7 Spiele
    • Oldham Athletic (Leihe August bis Dezember 2007): 24 Spiele
    • Norwich City (Leihe Januar 2008 bis Mai 2009): 60 Spiele
    • FC Reading (Leihe 2009/10): 51 Spiele (1 Tor)
    • Nottingham Forest (Leihe August bis Dezember 2010): 19 Spiele
    • Aston Villa (Leihe Januar bis Mai 2014): 16 Spiele
    • FC Southampton (2014 bis 2021): 240 Spiele (8 Tore)
    • Leicester City (2021 bis 2023): 11 Spiele
