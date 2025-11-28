Er gehört zu den erfolgreichsten Spieler der vergangenen Jahre! Ex-Star des FC Bayern München wird große Ehre zuteil

Dabei wäre der Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt beinahe nicht zustandegekommen - Ehrenpräsident und FCB-Patron Uli Hoeneß soll sich höchstpersönlich gegen eine Verpflichtung ausgesprochen haben, wie der einstige Technische Direktor Michael Reschke Ende 2024 bei Sport1 erzählte. "Vor seinem Transfer gab es mächtige Diskussionen mit Uli Hoeneß. Bei Juventus hat er damals ja kaum gespielt. Hoeneß hat mich zuerst für verrückt erklärt", sagte er.

Letztlich setzte sich Reschke mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Trainers Pep Guardiola aber durch und sollte mit seiner Vorahnung Recht behalten. Allerdings stellten sich kurz vor dem Vollzug nach Informationen des kicker auch Comans Berater quer. Weil am Deadline Day eine Einigung nicht in Sicht war, griff Reschke auf kuriose Art und Weise in die Trickkiste. Letztlich wurde eine zweijährige Leihe ausgehandelt, ehe der heute 29-Jährige für 21 Millionen Euro fest an die Isar wechselte. Die ganze Transfer-Geschichte könnt Ihr hier nachlesen.

Für Al-Nassr kommt Coman in der laufenden Spielzeit in wettbewerbsübergreifend 14 Partien auf vier Tore und sechs Vorlagen. Damit hat er auch einen maßgeblichen Anteil an der souveränen Tabellenführung des Saudi-Klubs. Nach neun Spieltagen stehen ebenso viele Siege zu Buche.