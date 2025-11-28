Kinsgley Coman gehört zu den erfolgreichsten Spieler des FC Bayern München der vergangenen Jahre. Am Samstag wird der Franzose offiziell verabschiedet, wenn der deutsche Rekordmeister den 1. FC St. Pauli empfängt (15.30 Uhr).
Er gehört zu den erfolgreichsten Spieler der vergangenen Jahre! Ex-Star des FC Bayern München wird große Ehre zuteil
Coman wechselte im Sommer zu Ronaldo nach Saudi-Arabien
Wie die Bayern am Freitag verkündeten, reist Coman für die kleine Zeremonie extra aus Saudi-Arabien an. Der Flügelspieler hatte die Münchner im Sommer nach zehn Jahren verlassen und sich für 35 Millionen Euro Al-Nassr angeschlossen. Dort spielt er unter anderem an der Seite von Cristiano Ronaldo und Ex-FCB-Star Sadio Mane.
"Diese Philosophie, das Mia san Mia, dieses Familiengefühl - das ist besonders. Deshalb bin ich auch zurückgekommen", wird Coman in der Pressemitteilung zitiert. Die Fans werden "immer in meinem Herzen bleiben", ergänzte er.
- getty
Coman gewann mit dem FC Bayern zahlreiche Titel
Coman, der am Freitag bereits seinen ehemaligen Teamkollegen einen Besuch abstattete, gewann unter anderem neunmal die Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League mit den Bayern. In 339 Pflichtspielen gelangen ihm 72 Tore und 71 Assists.
Die lange Zeit in München habe sich auch auf seinen Alltag ausgewirkt, wie Coman anhand eines Beispiels erklärte: "In Paris gehst du bei Rot über die Ampel, wenn kein Auto kommt. In München warten alle, bis es grün wird. Nun warte ich immer, bis es grün wird – auch in Paris."
Uli Hoeneß sprach sich einst gegen Coman-Transfer aus
Dabei wäre der Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt beinahe nicht zustandegekommen - Ehrenpräsident und FCB-Patron Uli Hoeneß soll sich höchstpersönlich gegen eine Verpflichtung ausgesprochen haben, wie der einstige Technische Direktor Michael Reschke Ende 2024 bei Sport1 erzählte. "Vor seinem Transfer gab es mächtige Diskussionen mit Uli Hoeneß. Bei Juventus hat er damals ja kaum gespielt. Hoeneß hat mich zuerst für verrückt erklärt", sagte er.
Letztlich setzte sich Reschke mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Trainers Pep Guardiola aber durch und sollte mit seiner Vorahnung Recht behalten. Allerdings stellten sich kurz vor dem Vollzug nach Informationen des kicker auch Comans Berater quer. Weil am Deadline Day eine Einigung nicht in Sicht war, griff Reschke auf kuriose Art und Weise in die Trickkiste. Letztlich wurde eine zweijährige Leihe ausgehandelt, ehe der heute 29-Jährige für 21 Millionen Euro fest an die Isar wechselte. Die ganze Transfer-Geschichte könnt Ihr hier nachlesen.
Für Al-Nassr kommt Coman in der laufenden Spielzeit in wettbewerbsübergreifend 14 Partien auf vier Tore und sechs Vorlagen. Damit hat er auch einen maßgeblichen Anteil an der souveränen Tabellenführung des Saudi-Klubs. Nach neun Spieltagen stehen ebenso viele Siege zu Buche.
Die Leistungsdaten von Kingsley Coman beim FC Bayern und Co.
- FC Bayern: 339 Spiele, 72 Tore, 71 Assists
- Juventus: 22 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
- Paris Saint-Germain: 4 Spiele, 0 Tore und Assists
- Al-Nassr: 14 Spiele, 4 Tore, 6 Assists