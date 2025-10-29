Dem DFB-Team steht möglicherweise ein herber Rückschlag bevor: Karim Coulibaly von Werder Bremen könnte künftig für eine andere Nationalmannschaft auflaufen.
Er fühlt sich dem Land seiner Eltern stark verbunden: DFB-Team droht Verlust von Mega-Talent an einen anderen Verband
WAS IST PASSIERT?
Laut einem Bericht der Bild bemüht sich der ivorische Fußballverband um den 18-Jährigen und soll bereits wegen seiner Verfügbarkeit nachgefragt haben. Der Innenverteidiger besitzt neben der deutschen auch die ivorische Staatsbürgerschaft. Coulibaly durchlief beim DFB mehrere Nachwuchsmannschaften - von der U17 bis zur U19 (vier Einsätze). Da er bislang jedoch noch kein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolviert hat, könnte er theoretisch noch den Verband wechseln.
- getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
Der gebürtige Oldenburger wuchs in Deutschland auf, fühle sich der Elfenbeinküste jedoch ebenfalls stark verbunden. Beide Eltern stammen aus dem westafrikanischen Land, zudem schätze Coulibaly die ivorische Kultur sehr, heißt es.
Eine Entscheidung habe der Youngster bislang aber nicht getroffen. Denn er sei er auch Deutschland gegenüber sehr dankbar. Zudem hat Deutschland in sportlicher Hinsicht die wahrscheinlich besseren Perspektiven.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Coulibaly erlebt derzeit seine erste Saison als Profi von Werder Bremen - und das mit beeindruckendem Erfolg. Coulibaly, bis 2029 an die Hanseaten gebunden, hat sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft und in acht Pflichtspielen bereits einmal getroffen.
Auf Länderspielebene war das Abwehrtalent zuletzt Mitte Oktober mit der deutschen U19 in der EM-Qualifikation im Einsatz.