Er fühlt sich dem Land seiner Eltern stark verbunden: DFB-Team droht Verlust von Mega-Talent an einen anderen Verband

Der gebürtige Oldenburger wuchs in Deutschland auf, fühle sich der Elfenbeinküste jedoch ebenfalls stark verbunden. Beide Eltern stammen aus dem westafrikanischen Land, zudem schätze Coulibaly die ivorische Kultur sehr, heißt es.

Eine Entscheidung habe der Youngster bislang aber nicht getroffen. Denn er sei er auch Deutschland gegenüber sehr dankbar. Zudem hat Deutschland in sportlicher Hinsicht die wahrscheinlich besseren Perspektiven.