Wie der kicker berichtet, verlässt Felipe Chavez kurz vor Schließung des Wintertransferfensters den FC Bayern München und wechselt zum 1. FC Köln.
Er feierte vor Kurzem sein Debüt für die Profis: FC Bayern lässt offenbar Top-Talent ziehen
Demnach haben sich die beiden Bundesligisten auf eine Leihe des 18-Jährigen geeinigt. Darüber hinaus sollen sich die Geißböcke eine Kaufoption für den Peruaner gesichert haben. Vollständig trennen möchte sich der FC Bayern jedoch offenbar nicht von Chavez: Der Rekordmeister soll sich für den Fall eines späteren Bedarfs eine Rückkaufklausel vorbehalten haben. Über die Höhe der jeweiligen Klauseln machte der kicker keine Angaben.
Die Bild hatte bereits Mitte Januar von mehreren Leihangeboten für Chavez berichtet - sowohl von einem deutschen Zweitligisten als auch von Klubs aus Spanien und Italien. Damals war noch die Rede davon, dass der Mittelfeldspieler selbst noch unschlüssig darüber sei, ob er lieber andernorts Spielpraxis sammeln oder sich weiter in München entwickeln wolle. Diese Frage dürfte nun geklärt sein.
Chavez gab im Januar sein Pflichtspieldebüt für die Profis des FC Bayern
Chavez gab im Januar sein Bundesliga-Debüt beim 8:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg, als er in der 83. Minute eingewechselt wurde. Zwei Wochen später durfte er gegen den FC Augsburg für weitere fünf Minuten ran. Zuvor hatte er bereits Anfang Januar nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht: Beim 5:0-Testspielsieg gegen RB Salzburg steuerte er einen Treffer und eine Vorlage bei. Seine internationale Klasse stellte Chavez zudem schon im Oktober mit seinem Debüt für die peruanische A-Nationalmannschaft unter Beweis.
Neben seinen zwei Einsätzen für die Profis in der Bundesliga absolvierte Chavez in der laufenden Saison auch acht Partien in der Regionalliga für die Reservemannschaft sowie drei Spiele in der UEFA Youth League, in denen ihm zwei Treffer gelangen.
Sein Vertrag in München läuft bis 2027.
Felipe Chavez: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Regionalliga Bayern: 8 Spiele (1 Tor, 2 Vorlagen)
- Bundesliga 2 Spiele
- UEFA Youth League 3 Spiele (2 Tore)
