Er feierte vor Kurzem sein Debüt für die Profis: FC Bayern lässt offenbar Top-Talent ziehen

Demnach haben sich die beiden Bundesligisten auf eine Leihe des 18-Jährigen geeinigt. Darüber hinaus sollen sich die Geißböcke eine Kaufoption für den Peruaner gesichert haben. Vollständig trennen möchte sich der FC Bayern jedoch offenbar nicht von Chavez: Der Rekordmeister soll sich für den Fall eines späteren Bedarfs eine Rückkaufklausel vorbehalten haben. Über die Höhe der jeweiligen Klauseln machte der kicker keine Angaben.

Die Bild hatte bereits Mitte Januar von mehreren Leihangeboten für Chavez berichtet - sowohl von einem deutschen Zweitligisten als auch von Klubs aus Spanien und Italien. Damals war noch die Rede davon, dass der Mittelfeldspieler selbst noch unschlüssig darüber sei, ob er lieber andernorts Spielpraxis sammeln oder sich weiter in München entwickeln wolle. Diese Frage dürfte nun geklärt sein.