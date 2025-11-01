Er feierte große Erfolge mit dem BVB! Spektakuläre Trainer-Lösung beim VfL Wolfsbug?

Dementsprechend wurden in den vergangenen Tagen schon zahlreiche Kandidaten gehandelt. Neben Marco Rose galt zuletzt vor allem Labbadia als Favorit auf die Stelle, der die Wölfe schon von Anfang 2019 bis Sommer 2019 betreut hatte. Nun soll sich auch Terzic in der Verlosung befinden.

Der ehemalige BVB-Trainer hatte Gerüchten zufolge zuletzt mehrere lukrative Angebote abgelehnt, in Verbindung wurde er unter anderem mit Juventus Turin und der AS Monaco gebracht. Wie auch Labbadia ist Terzic derzeit vereinslos. Seit seinem Rücktritt bei Borussia Dortmund im Sommer 2024 trat er keinen neuen Job an.

Sollte Wolfsburg tatsächlich gegen Hoffenheim verlieren, würde der neue Trainer laut Wolfsburger Allgemeine und Aller-Zeitung nach der Länderspielpause übernehmen. Für die Partie gegen Werder Bremen am 7. November stünde U19-Coach Daniel Bauer als Interimslösung bereit.