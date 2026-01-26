Er darf nicht sofort spielen: RB Leipzig schnappt sich angeblich Talent aus Frankreich für hohen Millionenbetrag

Demnach hätten sich die Parteien bereits grundsätzlich geeinigt, es müssten lediglich noch finale Details geklärt werden. Der 20-Jährige soll die Leipziger inklusive Boni etwas mehr als 20 Millionen Euro kosten und bis 2031 unterschreiben. Leipzig setzt sich demnach unter anderem gegen die AS Monaco im Rennen um Kone durch.

Interessant: Obwohl der Transfer noch im Winter über die Bühne gehen soll, müssen die Roten Bullen mit Kones Einsatz vorerst warten. Zwar wurde ausgehandelt, dass Leipzig den Franzosen fest verpflichtet, bis zum Saisonende soll er jedoch an Stade Reims zurück verliehen werden. Diese Bedingung hatte die Klubführung von Reims seit Beginn der Wintertransferperiode allen interessierten Vereinen auferlegt.