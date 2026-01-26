Auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler ist RB Leipzig offenbar in Frankreich fündig geworden. Wie die Zeitung Le Parisienberichtet, holen sich die Sachsen Abdoul Kone vom Zweitligisten Stade Reims.
Er darf nicht sofort spielen: RB Leipzig schnappt sich angeblich Talent aus Frankreich für hohen Millionenbetrag
Demnach hätten sich die Parteien bereits grundsätzlich geeinigt, es müssten lediglich noch finale Details geklärt werden. Der 20-Jährige soll die Leipziger inklusive Boni etwas mehr als 20 Millionen Euro kosten und bis 2031 unterschreiben. Leipzig setzt sich demnach unter anderem gegen die AS Monaco im Rennen um Kone durch.
Interessant: Obwohl der Transfer noch im Winter über die Bühne gehen soll, müssen die Roten Bullen mit Kones Einsatz vorerst warten. Zwar wurde ausgehandelt, dass Leipzig den Franzosen fest verpflichtet, bis zum Saisonende soll er jedoch an Stade Reims zurück verliehen werden. Diese Bedingung hatte die Klubführung von Reims seit Beginn der Wintertransferperiode allen interessierten Vereinen auferlegt.
Kone ist in der Defensive vielseitig einsetzbar
Kone ist unangefochtener Stammspieler bei Reims und flexibel einsetzbar - Innen- und auch als rechter Verteidiger. In der laufenden Saison kommt er auf 18 Einsätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.
Er zählt zu den Hauptgründen für den aktuellen Erfolg von Reims: Der Klub aus der Champagne liegt derzeit auf dem dritten Platz der Ligue 2 und kämpft um den Aufstieg in die höchste französische Spielklasse.
Für das Team von Trainer Ole Werner ist Kone die zweite Verpflichtung in diesem Winter, nachdem Mitte Januar bereits Suleman Sani vom slowakischen Erstligisten AS Trencin verpflichtet wurde.
Abdoul Kone: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 18
- Tore: 1
- Vorlagen: 1