"Er allen gezeigt, wozu er fähig ist": Unbekannter Deutscher steigt mit 32 Jahren zum Cheftrainer in England auf

"Ich bin sehr stolz. Es ist ein sehr stolzes Gefühl, diesen Fußballverein zu vertreten. Ich denke, wir hatten einen großartigen Start und jetzt liegt es an uns, so weiterzumachen. Wir geben alles, es gibt keinen anderen Weg. Ich scheue mich nicht, ehrgeizig zu sein und zu sagen, dass wir um den Aufstieg spielen wollen, wie auch immer das am Ende aussehen mag. Wir werden um jeden einzelnen Punkt kämpfen, den es zu holen gibt", erklärte der erst 32-Jährige anlässlich seiner Beförderung.

Anfang November hatte der Deutsche interimsmäßig für Will Still übernommen, der nach nur vier Monaten seinen Posten räumen musste. Southampton war in der vergangenen Saison als Tabellenletzter aus der Premier League abgestiegen und strebt nun die Rückkehr an - ein Ziel, das derzeit noch in weiter Ferne liegt.

Nach 18 Spieltagen belegt man lediglich Rang 14. Unter Eckert hat sich die Stimmung jedoch deutlich aufgehellt: In den vergangenen fünf Spielen holte man zwölf von möglichen 15 Punkten und sorgte so für neuen Optimismus.