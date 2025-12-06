Nach vier Siegen in fünf Spielen als Interimstrainer ist Tonda Eckert zum Chefcoach des FC Southampton ausgestiegen. Das teilte der Championship-Klub am Samstag mit. Der Deutsche erhielt einen Vertrag bis 2027.
"Er allen gezeigt, wozu er fähig ist": Unbekannter Deutscher steigt mit 32 Jahren zum Cheftrainer in England auf
"Ich bin sehr stolz. Es ist ein sehr stolzes Gefühl, diesen Fußballverein zu vertreten. Ich denke, wir hatten einen großartigen Start und jetzt liegt es an uns, so weiterzumachen. Wir geben alles, es gibt keinen anderen Weg. Ich scheue mich nicht, ehrgeizig zu sein und zu sagen, dass wir um den Aufstieg spielen wollen, wie auch immer das am Ende aussehen mag. Wir werden um jeden einzelnen Punkt kämpfen, den es zu holen gibt", erklärte der erst 32-Jährige anlässlich seiner Beförderung.
Anfang November hatte der Deutsche interimsmäßig für Will Still übernommen, der nach nur vier Monaten seinen Posten räumen musste. Southampton war in der vergangenen Saison als Tabellenletzter aus der Premier League abgestiegen und strebt nun die Rückkehr an - ein Ziel, das derzeit noch in weiter Ferne liegt.
Nach 18 Spieltagen belegt man lediglich Rang 14. Unter Eckert hat sich die Stimmung jedoch deutlich aufgehellt: In den vergangenen fünf Spielen holte man zwölf von möglichen 15 Punkten und sorgte so für neuen Optimismus.
Johannes Spors voll des Lobes für Eckert
"Ich freue mich sehr, dass Tonda unser Angebot angenommen hat, nach seiner Zeit als Interimstrainer dauerhaft Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft zu werden", erklärte Southamptons Technische Direktor Johannes Spors.
Eckerts Empathie für die Mannschaft und "die Klarheit, mit der er seine Ideen vermittelt, haben maßgeblich zur Verbesserung der Mannschaft seit seiner Übernahme beigetragen", so Spors weiter. "Die großartigen Ergebnisse, die er in dieser Zeit erzielt hat, nicht nur in Bezug auf die Leistungen und Punkte, sondern auch in der Art und Weise, wie er Spieler und Fans zusammengebracht hat, haben allen gezeigt, wozu er fähig ist."
Eckert ist als Trainer noch ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt. Noch bevor er interimsmäßig das Kommando bei Southampton übernahm, betreute er die U21 des Vereins. Zuvor war er von 2022 bis 2025 als Co-Trainer beim FC Genua tätig. Bereits mit 24 Jahren übernahm er die U17 des FC Bayern München und sammelte auch als Jugendtrainer bei RB Leipzig und dem 1. FC Köln Erfahrungen.
Southamptons Ergebnisse unter Tonda Eckert in der Championship
- (29.11.) Millwall 3:2 Southampton
- (25.11.) Southampton 3:0 Leicester City
- (22.11.) Charlton 1:3 Southampton
- (8.11.) Southampton 3:1 Sheffield Wednesday
- (5.11.) QPR 0:2 Southampton