Entscheidung schon gefallen? FC Barcelona will Marc-Andre ter Stegen offenbar im Sommer loswerden

Informationen der spanischen Sport zufolge handelt es sich dabei um die derzeit verliehenen Profis Marc-Andre ter Stegen und Ansu Fati. Dies seien demnach die Spieler, die Sportdirektor Deco verkaufen möchte. hat bereits zwei Spieler im Visier, die er im Sommer verkaufen möchte und es ist unwahrscheinlich, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Katalonien wieder in den Profikader integriert werden.

Barca hatte ter Stegen im Januar an den FC Girona ausgeliehen. Für den deutschen Nationalkeeper gab es in Barcelona keine Perspektive mehr. In der Torhüterhierarchie stand er unter Trainer Hansi Flick hinter Joan García und Wojciech Szczesny nur noch an dritter Stelle.

Der langjährige Kapitän Barcelonas ist noch bis 2028 vertraglich gebunden, hat sich kurz nach seiner Ankunft bei Girona aber schwerer am linken Oberschenkel verletzt und musste operiert werden.