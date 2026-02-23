Spanischen Medienberichten zufolge dürfte der kommende Transfer-Sommer des FC Barcelona ereignisreich werden, da sich die Katalanen einerseits verstärken wollen, aber dafür angesichts ihrer finanziellen Schwierigkeiten aber auch Spieler loswerden müssen. Zwei Kandidaten für einen Abgang werden nun gehandelt.
Entscheidung schon gefallen? FC Barcelona will Marc-Andre ter Stegen offenbar im Sommer loswerden
Informationen der spanischen Sport zufolge handelt es sich dabei um die derzeit verliehenen Profis Marc-Andre ter Stegen und Ansu Fati. Dies seien demnach die Spieler, die Sportdirektor Deco verkaufen möchte. hat bereits zwei Spieler im Visier, die er im Sommer verkaufen möchte und es ist unwahrscheinlich, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Katalonien wieder in den Profikader integriert werden.
Barca hatte ter Stegen im Januar an den FC Girona ausgeliehen. Für den deutschen Nationalkeeper gab es in Barcelona keine Perspektive mehr. In der Torhüterhierarchie stand er unter Trainer Hansi Flick hinter Joan García und Wojciech Szczesny nur noch an dritter Stelle.
Der langjährige Kapitän Barcelonas ist noch bis 2028 vertraglich gebunden, hat sich kurz nach seiner Ankunft bei Girona aber schwerer am linken Oberschenkel verletzt und musste operiert werden.
Ter Stegen verletzt sich bei Girona erneut
Wie lange der 33-Jährige genau ausfällt, blieb aber offen. Wann ter Stegen wieder einsatzfähig sein wird, hänge nun von seinem "Genesungsfortschritt ab", wie Girona mitteilte.
Ter Stegen selbst rechnete vor der Operation damit, dass er "mehrere Monate pausieren" müsse, damit würden seine Chancen auf die erhoffte WM-Teilnahme im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) wohl auf ein Minimum sinken. "Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen – aber diese hier ist besonders hart für mich", hatte ter Stegen bei Instagram geschrieben, stellte aber auch klar: "Ich werde zurückkommen."
Im Dezember erst feierte ter Stegen nach einer Rücken-OP beim Pokalspiel gegen den Drittligisten CD Guadalajara (2:0) sein Comeback für Barcelona.
Fati in Monaco: Neun Tore in 20 Spielen
Bei Fati wiederum besitzt die AS Monaco eine Kaufoption, doch es soll unwahrscheinlich sein, dass die Franzosen diese ziehen werden. Der 23-Jährige ist noch bis 2028 an Barca gebunden.
Seine Zeit in Monaco verläuft ambivalent. Fati erzielte zwar schon neun Tore in 20 Pflichtspielen, stand aber nur achtmal in der Startelf und musste zwischenzeitlich vier Partien aufgrund einer Oberschenkelverletzung aussetzen.
Auch im Vorjahr war er häufiger verletzt und kam deshalb bei Barca nur zu elf Einsätzen über läppische 298 Spielminuten.
Saison 2025/2026: Die Statistiken von Marc-Andre ter Stegen
- Spiele: 3
- Gegentore: 2
Spiele ohne Gegentor: 1