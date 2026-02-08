Goal.com
DFB-Torwart Marc-Andre ter Stegen nach bitterer Verletzung"erfolgreich" operiert - Ausfallzeit weiter unklar

Der Torhüter, der aktuell vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen ist, muss weiter um die WM bangen.

Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen ist "erfolgreich" an seinem verletzten linken Oberschenkel operiert worden. Wie lange der 33-Jährige genau ausfällt, bleibt aber weiterhin offen. Wann ter Stegen nach seiner Muskelverletzung wieder einsatzfähig sein wird, hänge nun von seinem "Genesungsfortschritt ab", wie sein Klub FC Girona mitteilte.

  • Ter Stegen selbst rechnete vor der Operation damit, dass er "mehrere Monate pausieren" müsse, damit würden seine Chancen auf die erhoffte WM-Teilnahme im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) wohl auf ein Minimum sinken. "Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen – aber diese hier ist besonders hart für mich", hatte ter Stegen bei Instagram geschrieben, stellte aber auch klar: "Ich werde zurückkommen."

    Der vom FC Barcelona ausgeliehene Torwart erlitt die Verletzung Ende Januar bei der Niederlage von Girona bei Real Oviedo (0:1).

  • Saison 2025/2026: Die Statistiken von Marc-Andre ter Stegen

    • Spiele: 3
    • Gegentore: 2
    • Spiele ohne Gegentor: 1
