Enthüllungen über Beinahe-Transfer! Barca-Schreck hat "einen besonderen Platz in seinem Herzen" für den FC Barcelona

Cury, der einst als Scout in Südamerika für Barca arbeitete, verriet dabei zunächst, dass er den Katalanen Estevao schon sehr früh empfohlen hatte: "2018 begann ich damit, Scoutingberichte über Estevao zu verfassen. 2019 ließ ich dann Eric Abidal (damals Sportdirektor bei Barcelona, d. Red.) nach Brasilien fliegen, um ihn sich anzuschauen", erzählte Cury bei Cadena SER.

Obwohl Estevao damals erst elf oder zwölf Jahre alt war, sei es "klar gewesen, dass aus ihm etwas Besonderes werden kann", schilderte Cury. Der heute 18-Jährige spielte seinerzeit im Nachwuchs des brasilianischen Traditionsklubs Cruzeiro und hatte 2018 schon mit zehn Jahren einen Ausrüstervertrag mit Nike unterschrieben. In Brasilien herrschte daher bereits ein riesiger Hype um den Dribbelkünstler, der den Spitznamen "Messinho" verpasst bekamt.