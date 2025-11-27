Andre Cury, Berater von Chelseas Offensivspieler Estevao, hat Spekulationen darüber angeheizt, dass sein Schützling eines Tages zum FC Barcelona wechseln könnte.
Enthüllungen über Beinahe-Transfer! Barca-Schreck hat "einen besonderen Platz in seinem Herzen" für den FC Barcelona
In Brasilien herrschte früh ein Hype um Estevao
Cury, der einst als Scout in Südamerika für Barca arbeitete, verriet dabei zunächst, dass er den Katalanen Estevao schon sehr früh empfohlen hatte: "2018 begann ich damit, Scoutingberichte über Estevao zu verfassen. 2019 ließ ich dann Eric Abidal (damals Sportdirektor bei Barcelona, d. Red.) nach Brasilien fliegen, um ihn sich anzuschauen", erzählte Cury bei Cadena SER.
Obwohl Estevao damals erst elf oder zwölf Jahre alt war, sei es "klar gewesen, dass aus ihm etwas Besonderes werden kann", schilderte Cury. Der heute 18-Jährige spielte seinerzeit im Nachwuchs des brasilianischen Traditionsklubs Cruzeiro und hatte 2018 schon mit zehn Jahren einen Ausrüstervertrag mit Nike unterschrieben. In Brasilien herrschte daher bereits ein riesiger Hype um den Dribbelkünstler, der den Spitznamen "Messinho" verpasst bekamt.
- Getty
Estevao wäre beinahe zum FC Barcelona gewechselt
Nachdem er nicht mehr für Barca arbeitete und Estevao 2021 in den Nachwuchs von Palmeiras gewechselt war, bot Cury den Hochbegabten immer wieder bei den Blaugrana an: "Barca hatte aber finanzielle Probleme. Die sportlich Verantwortlichen haben sich stets für eine Verpflichtung ausgesprochen. Aber Deco (seit 2023 Sportdirektor bei Barca, d. Red.) waren die Hände gebunden, weil die finanziellen Rahmenbedingungen einen künftigen Transfer nicht erlaubten", so Cury.
Estevao hatte schon mit 16 bei Palmeiras den Sprung in die erste Mannschaft geschafft und weckte neben Barca unter anderem auch bei Real Madrid Interesse. Letztlich sicherte sich aber Chelsea den Zuschlag, die Blues tüteten die Verpflichtung des Offensivjuwels im Sommer 2024 ein. Ein Jahr später heuerte Estevao zur aktuellen Saison dann in London an, 45 Millionen Euro flossen als Ablöse an Palmeiras.
Estevao glänzte beim Triumph über den FC Barcelona
Ein erstes Highlight im Chelsea-Trikot lieferte Estevao Anfang Oktober, als er beim 2:1 gegen Meister FC Liverpool als Joker in der Nachspielzeit zum Sieg traf. Am Dienstag setzte er dann noch einen drauf, beim überraschenden 3:0-Erfolg der Blues gegen Barca in der Champions League traf er nach wunderbarem Solo sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0.
Ob ein Wechsel zum spanischen Meister eines Tages wieder eine Option werden könnte? "Barca hat einen besonderen Platz in seinem Herzen", deutete Berater Cury an, dass ein Engagement bei den Katalanen Estevao reizen würde. Gleichzeitig betonte er jedoch: "Er hat bei Chelsea einen langfristigen Vertrag unterschrieben und fühlt sich derzeit sehr wohl." Das Arbeitspapier des brasilianischen Nationalspielers (elf Länderspiele) an der Stamford Bridge ist bis 2033 datiert.
Dementsprechend müssten interessierte Vereine tief in die Tasche greifen, um Estevao zu bekommen. Das macht einen zeitnahen Wechsel nach Barcelona ziemlich unwahrscheinlich.
- Getty Images
Estevaos bisherige Leistungsdaten für den FC Chelsea
- Einsätze: 17
- Tore: 5
- Assists: 1